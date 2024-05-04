520後接政委？陳時中未正面回應 談健保點值建議「總額」先瘦身
外盛前衛福部長陳時中將接任行政院政務委員，陳時中今（4）日出席活動被問到這問題，笑稱「我們不要講如果的問題」，但談到在野黨提修法，以保障健保點值1點1元，他則建議健保總額先瘦身，並增加脫離總額的給付項目，以解決現在眾多不同內容、不同目標的項目全部收在總額管理的問題。
記者顏真真／台北報導
陳時中是在出席「2024公衛高峰論壇」作上述表示。他認為，對於健保總額預算應該要有新的思維，台灣健保剛開始時，台灣人均GDP（國內生產毛額）才1萬多美元，現在已經3萬多元，健保的政策目標也應有所轉變，脫離為了醫療可近性、可負擔性而造成醫院承擔眾多壓力，進而造成照顧體系維持困難的情況。
不過，他也提到，一下就把健保總額拿掉，在整體醫療費用仍高之下，隨之而來的風險也不小，因此，他建議健保總額可先瘦身，並增加脫離總額的給付項目，以解決現在眾多不同內容、不同目標的項目全部收在總額管理的問題。
至於健保總額如何瘦身？陳時中說，可以考慮將希望避免浪費的項目保留在總額內，並將未來希望大力發展的新藥、新科技脫離總額處理，通過這樣的做法去引導產業發展，形成一個良善的產業鍊的好的循環。
由於傳出他將擔任政委，加上又是前衛福部長有一定的熟悉度，陳時中也被問到接任政委後，是否會針對健保點數調整進行協調？他先笑了一下說，「我們不要講如果的問題」。隨後，他又表示，全民健康、全民健保或醫療政策的問題應該是人人有責，不是只是當官的有責任，各方面包含學界等大家一起集思廣益，最主要大家要有無私的心，在台灣經濟現況下，因應未來健康的需要，包含生技的發展等要怎麼取得平衡，值得大家思考。