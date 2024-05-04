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公務員神卡「花蓮刷8000、發1萬6000」　一票怒：啥都要公務員扛

▲行政院砸15.84億振興花蓮旅遊，發公文喊話公務員「國民旅遊卡」加倍，刷8000可發1萬6000元，讓一票公務員怒了。（示意圖／取自PhotoAC）
▲行政院砸15.84億振興花蓮旅遊，發公文喊話公務員「國民旅遊卡」加倍，刷8000可發1萬6000元，讓一票公務員怒了。（示意圖／取自PhotoAC）

記者徐銘穗/綜合報導

403花蓮大地震至今（4）餘震不斷，平日旅宿業住房率只剩1成，比新冠疫情期間更嚴重，學者估80億觀光產值蒸發，行政院砸15.84億要振興花蓮旅遊，而公務員人手一卡的「國民旅遊卡」也加碼了，要公務員持國旅卡到花蓮消費「刷8000元，核發1萬6000元」，讓一票公務員網友怒了，反酸「神卡就該全民普發」，不滿什麼都要公務員來扛。

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原PO昨在PTT發文「有沒有需要公務員拯救花蓮觀光的卦」，公開5月2日一封普通件公文，指為振興花蓮縣觀光，即日起至12月31日止，放寬公務人員國民旅遊卡（國旅卡）休假補助費措施規定，期間消費「加倍補助」，鼓勵同仁前往花蓮觀光消費。

公文中舉例，某甲本年具14日休假資格，其國旅卡休假補助總額為1萬6000元，某甲於5月11日持國旅卡至花蓮縣特約商店刷卡消費8000元，得核發休假補助費1萬6000元。

▲政府發公文喊話公務員「國民旅遊卡」加倍，刷8000可發1萬6000元。（圖／翻攝PTT）
▲▼政府發公文喊話公務員「國民旅遊卡」加倍，刷8000可發1萬6000元。（圖／翻攝PTT）
▲政府發公文喊話公務員「國民旅遊卡」加倍，刷8000可發1萬6000元。（圖／翻攝PTT）
 
原PO開酸，簡單來說就是拿國民旅遊卡到花蓮刷8000元，就可以核發1萬6000元的補助，而且不限行業別均得列為觀光旅遊額度耶，再也不用為了不知道觀光旅遊額度要刷什麼煩惱了。還諷說：「那麼棒的一張卡，應該也要發給所有人也一起適用才對！

貼文引發討論，一票網友怒轟，疫苗打不完也逼公務員打，「什麼都要公務員扛」。也有網友覺得花8000元可拿1萬6000元補助，爽爽的，但事實上，國旅卡是公務員薪水的一部分，加倍核發等於是拿自己的加班費倒貼自己。

國旅卡是政府加班費不發現金、強迫消費的鐵證

國旅卡年度消費額度的1萬6000元，其實是公務員的年假不休假加班費。不管是幾職等的公務員，也不管你有幾天法定年假，只要你不休滿年假，那麼，國家一年最高只補給你1萬6000元，而且還不給你現金，而是強迫你只能用國旅卡旅遊及消費。如果假沒休完、1萬6000元沒用完怎麼辦？答案是：免費捐給國家

5年前，當時行政院長蘇貞昌為刺激內需，放寬國旅卡使用規定，讓公務員平日也可以刷國旅卡，也鬆綁可適用珠寶銀樓業，稱可望創造56億元的商機，當時也引發政治酬庸誤會，國旅卡其實是剝削公務員加班費，又強迫其旅遊與消費。

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