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T1／阿巴西左腳踝扭傷嚴重！G2恐缺陣　中信特攻衛冕之路陷入危機

▲新北中信特攻阿巴西在比賽中左腳踝扭傷，系列賽G2可能無法出賽，這對特攻來說是巨大的打擊。（圖／特約記者林柏年攝）
▲新北中信特攻阿巴西在比賽中左腳踝扭傷，系列賽G2可能無法出賽，這對特攻來說是巨大的打擊。（圖／特約記者林柏年攝）

記者黃建霖/新北報導

新北中信特攻今（4）日以94：95在季後賽首戰不敵臺北台新戰神，系列賽陷入0：1落後，球隊當家球星「特攻黑豹」阿巴西左腳踝受傷退場，主帥李逸驊賽後透露他的傷勢「情況嚴重」，G2可能無法出賽，如此特攻將在這個系列賽面臨非常大的危機。

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中信特攻今天首節完全沒有進入狀態，三分球12投0中，以12：35落後多達23分，上半場最多落後達25分，球隊雖然在下半場急起直追，但最終還是在延長賽敗下陣來，丟掉主場優勢。

▲新北中信特攻主帥李逸驊認為球隊沒有上緊發條，今天在執行面上做得不夠理想。（圖／T1聯盟提供）
▲新北中信特攻主帥李逸驊認為球隊沒有上緊發條，今天在執行面上做得不夠理想。（圖／T1聯盟提供）
首節落後23分　特攻重演大巨蛋賽被打爆的劇情

4月14日在大巨蛋的比賽，特攻面對戰神打得荒腔走板，首節打完以11：33落後，與今天的情況相當類似。李逸驊表示，其實此役一些對方的策略都有想到，但是實戰上球員執行上還是出現一些問題，也直言「這是季後賽，球員需要更專注一些」。

大逆轉功虧一簣，球隊射手謝亞軒認為這一場他們回神太慢，「其實除了首節之外，我們其他節次是領先的，就真的很可惜。」謝亞軒表示戰神給予他們很大的壓力，一些策略需要在休兵日時好好調整，下一場進入比賽的時間要更快一些。

而這一場攻下28分的特攻洋將艾德則認為球隊沒有上緊發條，才導致首節打完就落後25分，也自責沒有打出相應的水準，「我要檢討自己投籃和積極度沒有做到個人的標準，我沒辦法接受自己這樣的表現，一場比賽要從落後要追趕相當困難，我們應該要記起教訓，之後做出調整。」

▲阿巴西在一次搶球後左腳踝受傷退場，特攻主帥李逸驊透露傷情頗為嚴重，下一場可能沒辦法打。（圖／T1聯盟提供）
▲阿巴西在一次搶球後左腳踝受傷退場，特攻主帥李逸驊透露傷情頗為嚴重，下一場可能沒辦法打。（圖／T1聯盟提供）
阿巴西左腳踝扭傷　G2恐缺陣

這一場比賽中信特攻一度在延長賽領先6分，但阿巴西在一次搶球後左腳踝受傷退場，他們頓失進攻重心，最終遭到逆轉，特攻主帥李逸驊表示，阿巴西今天賽前有點發燒，所以沒讓他先發，這可能也是他們開賽心態鬆懈的原因，至於阿巴西的傷情他僅透露「情況蠻嚴重的」，下一場恐怕不太能打。

阿巴西今晚得到19分，他的4記三分球是中信特攻能夠克服一度落後25分，最終將比賽帶進延長賽的關鍵。在球隊小洋將柯丹狀態起伏很大、主控林韋翰又還沒找回身手的情況下，在G2若阿巴西不能打，中信衛冕之路將面臨很大的危機。

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