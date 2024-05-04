T1／阿巴西左腳踝扭傷嚴重！G2恐缺陣　中信特攻衛冕之路陷入危機

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首節落後23分 特攻重演大巨蛋賽被打爆的劇情
4月14日在大巨蛋的比賽，特攻面對戰神打得荒腔走板，首節打完以11：33落後，與今天的情況相當類似。李逸驊表示，其實此役一些對方的策略都有想到，但是實戰上球員執行上還是出現一些問題，也直言「這是季後賽，球員需要更專注一些」。
大逆轉功虧一簣，球隊射手謝亞軒認為這一場他們回神太慢，「其實除了首節之外，我們其他節次是領先的，就真的很可惜。」謝亞軒表示戰神給予他們很大的壓力，一些策略需要在休兵日時好好調整，下一場進入比賽的時間要更快一些。
而這一場攻下28分的特攻洋將艾德則認為球隊沒有上緊發條，才導致首節打完就落後25分，也自責沒有打出相應的水準，「我要檢討自己投籃和積極度沒有做到個人的標準，我沒辦法接受自己這樣的表現，一場比賽要從落後要追趕相當困難，我們應該要記起教訓，之後做出調整。」
阿巴西左腳踝扭傷 G2恐缺陣
這一場比賽中信特攻一度在延長賽領先6分，但阿巴西在一次搶球後左腳踝受傷退場，他們頓失進攻重心，最終遭到逆轉，特攻主帥李逸驊表示，阿巴西今天賽前有點發燒，所以沒讓他先發，這可能也是他們開賽心態鬆懈的原因，至於阿巴西的傷情他僅透露「情況蠻嚴重的」，下一場恐怕不太能打。
阿巴西今晚得到19分，他的4記三分球是中信特攻能夠克服一度落後25分，最終將比賽帶進延長賽的關鍵。在球隊小洋將柯丹狀態起伏很大、主控林韋翰又還沒找回身手的情況下，在G2若阿巴西不能打，中信衛冕之路將面臨很大的危機。
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