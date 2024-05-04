天才童星疑似為了錢「參與十字焚燒屍體」命案！警方曝光最新進度
日本栃木縣那須町上月（4／16）傳出一起驚悚的「十字焦屍命案」，50多歲的寶島夫婦被棄屍在深山中，兩人屍體遭到焚燒損毀，而日本警方在日前已經逮捕到4名嫌犯，其中一人還是以男童星出身的若山耀人，震驚社會，另外3人則是下指示處理屍體的佐佐木光、找人下手的介紹人平山綾拳，以及與若山耀人一同犯案的韓籍男子姜光紀，警方目前曝光最新案件進度，若山耀人疑似是「為了錢」才鋌而走險。
記者施以慧／綜合報導
案件目前仍然有許多疑點，日本警方目前偵辦到毀損屍體的部分。平山綾拳率先向警方供稱，有幕後主使教唆佐佐木光處理遺體，並拿出1000萬日幣（約台幣210萬元）當作報酬，於是佐佐木光拿到100萬（約台幣21萬元），平山綾拳則拿900萬（約台幣189萬元）。
佐佐木光再給若山耀人與姜光紀各250萬（約台幣52萬元），讓他們去焚燒屍體。但是事後若山耀人、姜光紀供稱實際報酬根本沒有這麼多，佐佐木光則供稱自己一毛都沒拿到，4人各說各話，再加上佐佐木光說的「幕後主使」，讓警方懷疑主嫌另有其人，目前全案仍持續慎重調查中。
另外富士電視台指出，若山耀人與姜光紀兩人3月份曾在一段網路街頭訪問露臉。若山耀人的脖子兩側都有明顯的刺青，當被主持人被問到最喜歡的一句話，若山耀人對著鏡頭說「就是錢」。後續拍攝這段訪問的攝影師向媒體表示，若山耀人相當能言善道，對自己非常有自信，不管問了多少問題，回答都是錢。
根據日媒指出，若山耀人相當有演藝天賦，他曾出演過大河劇《軍師官兵衛》，飾演男主角岡田准一的童年時期，而大河劇的試鏡選拔相當嚴格，能夠出演男主角的童年時期角色，競爭特別激烈，若山耀人能從中獲勝，可說是被看好未來星路。但是他在2018年國中畢業，升上高中後，疑似在這段期間走偏，並在2020年演完舞台劇後就默默隱退演藝圈。
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