林智堅任媒體子公司總經理能再回政壇？媒體人：他已經下課了
前新竹市長林智堅被三立延攬到子公司永興資本公司擔任總經理，有不少人在猜測他是否有再回政壇的機會。對此，媒體人張禹宣認為，當一個政治人物轉進業界，基本上就可宣告「下課了」，因為已經玩完、game over的人，才會丟到業界。
政治中心/綜合報導
林智堅在2022年九合一大選時獲民進黨提名參選桃園市長，但競選期間被爆出台大國發所的碩士論文有抄襲嫌疑，之後因擋不住輿論壓力自行退選，改由同黨的鄭運鵬接力參選，但林智堅的抄襲問題卻成為民進黨在2022九合一大選的破口，當年民進黨的選舉結果十分慘烈。
林智堅退選後十分低調，日前卻傳出被三立董事長張榮華延攬到子公司永興資本公司擔任總經理，有觀點認為這是在為復出鋪路。
為此，媒體人張禹宣昨（3）日在政論節目分析，林智堅和去年3月出任三立集團子公司「創造智能」團隊行銷長的總統府前發言人林鶴明一樣，都是「已經玩完、game over了」，只有這種人才會丟到業界去，因為當一個政治人物進入業界，基本上就可宣告這個人「已經下課了」。
張禹宣也強調，雖然民進黨繼續執政，但以後當家的是賴清德，可林智堅和林鶴明是英系，這兩人未來在賴政府中應該不會有角色，「他們就是跟錯人，我覺得這兩人狀況就是這樣」。