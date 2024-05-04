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啦啦隊女神洗菜才應援8個月！突宣布生涯最後應援　萬名粉絲崩潰

▲啦啦隊女神洗菜發出一系列照片，曝光自己將迎來生涯最後一場應援，讓不少粉絲相當震驚。（圖／IG jumi0118）
▲啦啦隊女神洗菜發出一系列照片，曝光自己將迎來生涯最後一場應援，讓不少粉絲相當震驚。（圖／IG jumi0118）

記者施以慧／綜合報導

「籃球女神」洗菜（王宇君）因為熱愛籃球，曾獲封「籃球界的莎賓娜」的封號，2021年還曾參加節目《全明星運動會》第二季，在節目中表現亮眼，讓原本就擁有甜美外型和陽光形象的她，再度攀上演藝事業高峰。洗菜2023年9月驚喜現身「T1職籃新軍臺北台新戰神成軍記者會」，並宣布加入臺北戰神啦啦隊，成為「Taishin Wonders」啦啦隊，未料她昨（3）日突然無預警宣布，即將迎來生涯最後一場應援，嚇壞一票網友，後續啦啦隊總監也回應了。

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洗菜日前在IG曬出多張應援照片，照片中的她身穿白色短背心、綁起馬尾，還畫上精緻妝容，模樣相當有活力，她在貼文中寫下自己很喜歡站上應援的位置，「當你很喜歡一件事情的時候，眼裡是會看到閃閃發光的。」結果下秒卻說「下禮拜就是啦啦隊生涯的最後一場了。」瞬間就讓破萬人崩潰！

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▲洗菜突然拋出的震撼彈，讓許多粉絲崩潰，還有網友留言認為相當可惜。（圖／IG jumi0118）
粉絲們震驚回應，「為什麼那麼快隱退了？」、「只看到一次就沒了」、「喔不，之後沒辦法看到啦啦隊版的洗菜了。」、「下一季不跳了？」、「最後一場？」、「最後一場了嗎，都還沒有機會去看你」、「未來的活動一定會跟洗菜再見面的！」、「我不敢去我怕眼角失守。」洗菜則在留言區提醒粉絲自己的最後一場演出資訊，「最後一場，5月9日晚上6：30台大體育館。」，還埋下伏筆，「不要怕，以後球場見！」

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▲洗菜在留言區中也透露最後一場應援的時間點，不過啦啦隊總監出面澄清。（圖／IG jumi0118）
後續啦啦隊總監出面回應，洗菜並沒有要終止演藝事業，而是因臺北戰神將於T1聯盟季後賽中對上中信特攻，且四強賽的賽制中採5戰3勝制，第1場在今（4）日登場，第2場則在訂在6日、第3場在9日，如果前3場都輸球，9日就會成為這季啦啦隊的最後一場應援，不過也有網友質疑，洗菜率先預告9日將會是最後一場，是否是不看好力挺的球隊贏球，但目前尚未獲得本人回應。

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