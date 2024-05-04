啦啦隊女神洗菜才應援8個月！突宣布生涯最後應援　萬名粉絲崩潰

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「籃球女神」洗菜（王宇君）因為熱愛籃球，曾獲封「籃球界的莎賓娜」的封號，2021年還曾參加節目《全明星運動會》第二季，在節目中表現亮眼，讓原本就擁有甜美外型和陽光形象的她，再度攀上演藝事業高峰。洗菜2023年9月驚喜現身「T1職籃新軍臺北台新戰神成軍記者會」，並宣布加入臺北戰神啦啦隊，成為「Taishin Wonders」啦啦隊，未料她昨（3）日突然無預警宣布，即將迎來生涯最後一場應援，嚇壞一票網友，後續啦啦隊總監也回應了。