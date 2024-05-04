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《淚之女王》撒狗糧！「洪白夫婦」見面會撞期　隔空告白甜翻劇迷

▲《淚之女王》收官了，劇迷卻發現男女主角「洪白夫婦」金秀賢（左）、金智媛（右）的見面會撞期，還隔空告白。（圖／翻攝tvN）
▲《淚之女王》收官了，劇迷卻發現男女主角「洪白夫婦」金秀賢（左）、金智媛（右）的見面會撞期，還隔空告白。（圖／翻攝tvN）

記者吳昕蓓／綜合報導

熱播韓劇《淚之女王》先前完美收官，討論度沸騰到最高點，金秀賢、金智媛的CP組合「洪白夫婦」更是讓劇迷們瘋狂敲碗兩人現實中交往，先前他們分別宣佈個人見面會時間，再度塞粉絲們一嘴狗糧，兩人貼文的標語更是呼應對方，閃瞎眾人。

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▲《淚之女王》中，金智媛（右）老死的結局，已在14集出現過。（圖／翻攝tvN）
▲《淚之女王》中，金秀賢（左）、金智媛（右）的CP組合「洪白夫婦」太般配，讓劇迷陷入瘋狂。（圖／翻攝tvN）
金秀賢在社群平台曬出身穿黑色高領的帥照，宣布見面會時間為6月22日、23日，並在文內寫下：「我眼中只有妳」，在文末附上一顆愛心，而金智媛則是上傳在沙發上慵懶的眨眼照，電力十足，巧合的是，她的見面會時間也在6月22日，就像在呼應金秀賢一般，她的貼文寫著：「請成為我的唯一」。

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▲金秀賢宣布見面會時間為6月22日、23日，並在文內寫下：「我眼中只有妳」。（圖／金秀賢IG）
兩人公布見面會的巧合再度讓《淚之女王》CP粉陷入瘋狂，紛紛激動直呼，「請原地結婚」、「好想參加他們的婚禮」、「拜託原地官宣戀愛，直接結婚也可以」、「希望見面會直接宣布在一起」、「可以成為彼此的特別來賓嗎？」

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▲金智媛見面會時間也在6月22日，貼文寫著：「請成為我的唯一」。（圖／金智媛IG）
事實上，《淚之女王》讓男女主角再度攀上事業高峰，金智媛更是首度舉辦粉絲見面會「BE MY ONE」，然而卻有網友發現，她的見面會場地只能容納424人，讓粉絲忍不住發文哀嚎：「這到底要說是位子太少了？還是金智媛願意辦粉絲見面會就該開心了？」卻也有人客觀分析，女演員的見面會門票真的很難賣完1000張，這個數字很合理。

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