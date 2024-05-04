旺寶整合行銷職業3X3籃球素人球員海選！鄭志龍等傳奇球星坐鎮

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鄭志龍強調：「我們希望可以找出最合適，對3×3有興趣的球員，會選出8名球員，也會尋求其他大學、甲組籃球教練推薦，可能有4-6名，或是6-8名，再做一天半的訓練，再從中挑選至少1-2名球員。」
未來9月旺寶職業隊還會進行挑戰賽，並且FIBA今年所有的3×3比賽都會打，「這幾位球員將會成為種子球員，不一定要同國籍，也有機會增加積分，以及選出不錯的球員。」
旺寶整合行銷董事長吳同喬表示：「我們在國際賽看很多比賽，跟龍哥也發現3×3籃球蠻適合亞洲人從事，也做了很多調查，2022年全球FIBA3×3籃球是全球最多觀眾收看運動第七名，2023年則是進步到第5名，FIBA3×3籃球一年官網觀看次數為11億，等於每個月1億左右，而這項運動也是積分制，相對來說，比較有機會進軍奧運。」
此外，FIBA3×3籃球一年只能給一個國家或城市一、兩次主辦比賽機會，其他就要飛到國外去打，吳同喬認為，「這部分經費一開始集團都會準備好，而FIBA也是以城市為代表，不是以國籍，所以可以結合觀光、文化以及政府等，未來希望有機會成立跨國際聯盟。」
為期兩天的籃球素人海選賽事，今天先告一段落，明日還有高雄場需要比賽，除了鄭志龍外、楊哲宜、劉孟竹與謝玉娟等籃球傳奇球星也都會在場觀戰。
大谷翔平老婆也是打過3×3籃球
大谷翔平愛妻田中真美子，過去就是3×3籃球好手，還是U23日本隊代表，因此未來這項運動，可能更受到歡迎，甚至在奧運有更多人口觀看賽事。
什麼是3×3籃球？
3×3籃球就是我們大家熟悉的「三對三鬥牛」，又稱三人籃球、三對三籃球、三人制籃球、三打三等，台灣俗稱鬥牛，是由國際籃總制定的3對3籃球規則。
規則如下：
每隊由4人組成，包括3名首發球員和1名替補球員。
比賽在FIBA標準球場的一個半場進行，只設一個籃框。
比賽不通過跳球開始，而是通過擲幣決定哪個球隊獲得第一個擲球入界球權。
比賽設1-2名球證，記錄員、計時員各1名。
在三分線內進籃得1分，在三分線外進籃得2分，罰球進籃得1分。
比賽共10分鐘。先得到21分的球隊立刻獲勝。比賽時間終了時如雙方均未得到21分則分數較高一隊獲勝。（比賽時間及得分限制可由比賽組織者調整。）遇平分進入延長賽，先得2分隊伍獲勝。
單次進攻時間12秒。
進攻方得分後防守方不需洗球，只需將球自籃下拾起。
防守方球員獲得球權後需運球或傳球出三分線。
得分以外的死球情況後，防守與進攻球隊隊員通過三分線後交換球開始比賽。
球員4次犯規則被罰出場。
一隊犯規7次後進入全隊犯規加罰狀態。
當一隊控球時，其本隊球員不能在對隊的端線至罰球線之間的三秒限制區域內（即所謂鎖匙圈或禁區）停留超過三秒鐘。球員觸及限制區的任何一條界線時，也作進入該區論。
當一球員被對隊球員緊迫防守下持球達五秒而不傳、投、運球或擲球入界，屬於違例。罰球時不於五秒內將球投出，亦屬違例。
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