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李凱威敲安大顯神威！味全龍3:2逆轉台鋼雄鷹　洪總千勝停留在M3

▲ 味全龍二壘手李凱威敲出逆轉安，幫助球隊逆轉台鋼雄鷹。（圖／味全龍提供）
▲ 味全龍二壘手李凱威敲出逆轉安，幫助球隊逆轉台鋼雄鷹。（圖／味全龍提供）

記者吳政紘/台北報導

（20:00更新）味全龍隊今（4）日在主場天母球場遭遇台鋼雄鷹，龍隊在7局掌握機會，靠著郭天信、林孝程、陳品捷還有李凱威連續安打灌下2分，最終就以3:2逆轉勝，銳歐中繼拿下勝投，台鋼雄鷹雖然昨天中斷6連敗，但今天又輸球，總教練洪一中千勝維持在997場，還有3場需要努力。李凱威全場4打數1安打，唯一安打就是勝利打點，榮獲MVP。李凱威賽後表示：「台鋼是不怕輸的球隊，這種球隊最可怕。」

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龍隊此役推出「龍之子」徐若熙先發，他主投5.2局被打3安打，狂飆7次三振，失2分，無關勝敗，銳歐中繼1.1局，飆出2次三振，拿下勝投。

台鋼推出日籍洋投小野寺賢人先發，他在4局下先對張祐銘投出觸身球，之後劉基鴻擊出二壘安打先馳得點，讓龍隊先得分。

不過台鋼6局上掌握機會，杜家明敲安，葉保弟選到保送，加上魔鷹被故意保送，滿壘狀況下，張肇元又敲出適時安打，單局搶下2分逆轉。

豈料小野寺在7局下被郭天信、林孝程連續安打退場，換上許峻暘又被陳品捷還有李凱威安打失分，反倒成為敗戰投手。

▲ 味全龍二壘手李凱威敲出逆轉安打，也是勝利打點。（圖／味全龍提供）
▲ 味全龍二壘手李凱威敲出逆轉安打，也是勝利打點。（圖／味全龍提供）
台鋼雄鷹好不容易才中斷6連敗，總教練洪一中拿下生涯997勝，但今天又輸球，洪總千勝可能要在台東出戰富邦悍將才有機會拿到。

味全龍終止4連敗，先發投手徐若熙共用88球，是生涯新高，最快球速來到155公里，而李凱威賽後表示：「台鋼是不怕輸的球隊，這種球隊最可怕，應該比我們第一年的時候還要強。」


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