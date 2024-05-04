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阿嬌健康亮紅燈暴肥！演妲己挨轟「老又腫」狂瘦15公斤返絕美顏值

▲阿嬌曾因荷爾蒙失調暴肥，當年演妲己挨轟又老又腫，如今狂瘦15公斤扳回面子，重返高顏值。（圖／翻攝自《封神：妲己》影片、阿嬌微博）
▲阿嬌曾因荷爾蒙失調暴肥，當年演妲己挨轟又老又腫，如今狂瘦15公斤扳回面子，重返高顏值。（圖／翻攝自《封神：妲己》影片、阿嬌微博）

記者黃雅琪／綜合報導

香港綜藝節目《因為是朋友呀》第二季，邀來圈內3位好姊妹阿嬌鍾欣潼、阿Sa蔡卓妍以及容祖兒攜手主持。最新一集節目中，曾因為荷爾蒙失調暴肥的阿嬌，當年演出電影《封神：妲己》主角被網友狂酸：「肥腫難分！」今年43歲的她透露，已經成功減掉15公斤，現在顏值正處於顛峰狀態。

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▲阿嬌（左起）、容祖兒與阿Sa一起主持綜藝節目《因為是朋友呀》。（圖／《因為是朋友呀》微博）
▲阿嬌（左起）、容祖兒與阿Sa一起主持綜藝節目《因為是朋友呀》。（圖／《因為是朋友呀》微博）
▲阿嬌昔日主演網路電影《封神：妲己》，被網友狂酸肥胖。（圖／翻攝自《封神：妲己》影片）
▲阿嬌昔日主演網路電影《封神：妲己》，被網友狂酸肥胖。（圖／翻攝自《封神：妲己》影片）
節目《因為是朋友呀》第二季最新一集近日播出，容祖兒問阿嬌到底瘦了多少公斤，她回答：「30斤（15kg）吧！」超狂的瘦身成就，令一旁的阿Sa與容祖兒驚訝不已、連忙鼓掌致意，但阿嬌卻認為自己還瘦不夠多：「但是現在的妹妹們都是70斤（35kg）到100斤（50kg）。」話雖如此，她還是很有健康意識地說：「但是減得太離譜的也是不健康，（我）追求的就是健康美。」

▲阿嬌如今已經瘦回高顏值外型。（圖／阿嬌微博）
▲阿嬌如今已經瘦回高顏值外型。（圖／阿嬌微博）
曾因為荷爾蒙失調導致身材暴肥，阿嬌2021年出演網路電影《封神：妲己》的時候，她所飾演的「妲己」在片中出現雙下巴、水桶腰等臃腫體態，被一票網友瘋狂嫌棄濃妝且老氣，針對她外型大肆批判，認為阿嬌沒有呈現出妲己的美豔。

一直到2022年，阿嬌因為受邀錄製陸綜《乘風破浪的姐姐3》，在大量排練的需求下終於成功瘦身，至今仍維持顛峰美顏，也成功打臉對她苛刻的酸民們。

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