湯優盃／麟洋配遭逆轉！中華男團被印尼橫掃 奪銅牌已創隊史最佳
中華男團今（4）日在2024年湯姆斯盃男子羽球團體賽四強戰，面對強大的印尼男團，於激戰3點後，我國周天成、李洋／王齊麟和王子維相繼落敗，確實技不如人，無緣冠軍戰。不過這一屆台灣男子選手們的發揮精彩，拿下一面銅牌也已經是隊史最佳成績。
記者黃建霖/綜合報導
上一場周天成擊敗球王安賽龍，率領中華男團以3：1戰勝丹麥，闖進四強，寫下隊史最佳成績。可惜今天他面對印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），在激戰兩局後以18：21、19：21落敗，被對方先馳得點。
第2點的「麟洋配」李洋／王齊麟堪稱是輸得最可惜的一場，面對前世界第一男雙Fajar Alfian／Muhammad Rian Ardianto，他們首局先以21：16拿下，但之後兩局卻分別以19：21、18：21些微的差距讓出，1：2慘遭逆轉，讓印尼取得2：0領先。
第3點由「羽球王子」王子維出戰印尼好手Jonatan Christie，他雖然生涯對戰成績以8勝6敗佔優，但近況早已今非昔比，激戰兩局後以11：21、16：21不敵對手。
雖然四強遭到印尼男雙橫掃，不過中華男團這一屆成績可說是可圈可點，收下一面銅牌也已經是隊史最佳。
湯姆斯盃為一年一度的男子羽球團體賽事，與女子羽球的優霸盃，並稱「湯優盃」。今年是湯姆斯盃第33屆，賽事於2024年4月27日至5月5日在中國成都內的成都高新體育中心舉行。
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