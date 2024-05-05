小S最愛的劉俊謙「私下暖舉」曝光　范少勳還原求婚超浪漫情節

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不管是在戲裡還是戲外都「基情四射」，劉俊謙、范少勳在片中上演接吻、壁咚等情節，兩人私下也是互動曖昧，劉俊謙提到：「我們聊劇本、聊聊天啊！身邊的人都會覺得我們有點曖昧，我們會一起去尿尿，曖昧很有趣，我跟少勳有魅力的情感，別人看起來我們有種曖昧，天宇（劉俊謙飾演）跟阿翔（范少勳飾演）也有這種難以說的很清楚的情感。」
范少勳也透露，劉俊謙私下「暖男」的一面：「我們去排動作課，俊謙很貼心欸，他知道你摔過去這邊可能會痛，就會多保護對方一點。」透過動作表演課的互動，范少勳也更深刻了解到劉俊謙的貼心之處：「（才明白）原來你是一個這樣的人，你會更進一步了解他。」
還原求婚過程！范少勳用「10年手工戒指」開啟嶄新美好
對於「浪漫」的定義兩人想法天差地遠，范少勳覺得用易開罐鐵環、麵包包裝上金色封條求婚很浪漫，但儀式感十足的劉俊謙卻直搖頭喊不行：「（易開罐鐵環求婚可以嗎？）我不行，我覺得要有誠意！」讓人不禁好奇，他因演出《幻愛》與女主角蔡思韵生情、交往至今，未來會是怎麼樣的求婚情景。
提及浪漫求婚情節，天蠍座的范少勳也分享，當初求婚妻子Lucy的過程：「我們剛認識的時候，有一起去做手工戒指，那是我們第一次認識做的戒指，我太太也是因為做了戒指之後，在那個地方上班。」因為處女座的妻子不喜歡太嚴肅場合，所以范少勳才會將這一對充滿意義的金工戒指，用在求婚上，象徵另一個美好的開始。《我在這裡等你》5月10日全台上映。
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