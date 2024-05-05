SJ圭賢要開台灣8縣市巡演！興奮高喊：我去新竹、澎湖、金門表演

小S最愛的劉俊謙「私下暖舉」曝光　范少勳還原求婚超浪漫情節

▲小S最愛的「鮮肉港星」劉俊謙（右）是暖男，上動作表演課細心呵護范少勳。（圖／記者朱永強攝影）
▲小S最愛的「鮮肉港星」劉俊謙（右）是暖男，上動作表演課細心呵護范少勳。（圖／記者朱永強攝影）

記者黃雅琪／台北報導

小S最愛的「鮮肉港星」劉俊謙、范少勳主演電影《我在這裡等你》，描述一段跨越時空的浪漫緣分，兩位主演接受《NOWnews今日新聞》專訪，范少勳透露，與劉俊謙一起上動作表演課時，發現他會主動保護對手演員，是個很貼心的男人；而提到「浪漫情節」，范少勳也分享當初求婚愛妻Lucy的過程，他用最初認識一起製作的手工戒指求婚，別具意義。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲范少勳《我在這裡等你》專訪。（圖／記者朱永強攝影）
▲范少勳在《我在這裡等你》片中飾演台北混混「阿翔」。（圖／記者朱永強攝影）
因戲生出好「基情」！劉俊謙、范少勳片場相揪去尿尿

不管是在戲裡還是戲外都「基情四射」，劉俊謙、范少勳在片中上演接吻、壁咚等情節，兩人私下也是互動曖昧，劉俊謙提到：「我們聊劇本、聊聊天啊！身邊的人都會覺得我們有點曖昧，我們會一起去尿尿，曖昧很有趣，我跟少勳有魅力的情感，別人看起來我們有種曖昧，天宇（劉俊謙飾演）跟阿翔（范少勳飾演）也有這種難以說的很清楚的情感。」

范少勳也透露，劉俊謙私下「暖男」的一面：「我們去排動作課，俊謙很貼心欸，他知道你摔過去這邊可能會痛，就會多保護對方一點。」透過動作表演課的互動，范少勳也更深刻了解到劉俊謙的貼心之處：「（才明白）原來你是一個這樣的人，你會更進一步了解他。」

▲范少勳（左）、劉俊謙《我在這裡等你》專訪。（圖／記者朱永強攝影）
▲范少勳（左）、劉俊謙主演《我在這裡等你》，展現雙帥魅力。（圖／記者朱永強攝影）
還原求婚過程！范少勳用「10年手工戒指」開啟嶄新美好

對於「浪漫」的定義兩人想法天差地遠，范少勳覺得用易開罐鐵環、麵包包裝上金色封條求婚很浪漫，但儀式感十足的劉俊謙卻直搖頭喊不行：「（易開罐鐵環求婚可以嗎？）我不行，我覺得要有誠意！」讓人不禁好奇，他因演出《幻愛》與女主角蔡思韵生情、交往至今，未來會是怎麼樣的求婚情景。

▲范少勳（左）、劉俊謙《我在這裡等你》專訪。（圖／記者朱永強攝影）
▲范少勳（左）、劉俊謙對於「浪漫」有不同的見解。（圖／記者朱永強攝影）
提及浪漫求婚情節，天蠍座的范少勳也分享，當初求婚妻子Lucy的過程：「我們剛認識的時候，有一起去做手工戒指，那是我們第一次認識做的戒指，我太太也是因為做了戒指之後，在那個地方上班。」因為處女座的妻子不喜歡太嚴肅場合，所以范少勳才會將這一對充滿意義的金工戒指，用在求婚上，象徵另一個美好的開始。《我在這裡等你》5月10日全台上映。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

5月電影／72歲洪金寶《九龍》再開打！范少勳、劉俊謙合體超好嗑

范少勳化身「老司機」伴遊劉俊謙！《我在這裡》裸身瀑布鴛鴦戲水

范少勳帶劉俊謙上摩鐵！《這裡》情趣房「壁咚20回」再衝沙灘開戰

《愛愛內含光》女星才激戰柯震東！新戲穿火辣比基尼再飛撲范少勳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞