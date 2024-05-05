母親節16家名店推外帶餐！飯店6人份5288元　10道菜吃到飽2499元

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官網「晶華美食到你家」中推出「母親節闔家外帶餐（按此）」，包括晶華軒港籍廚藝總監—鄔海明打造的「粵式龍蝦團圓宴」，以「粵式小滿漢」打頭陣，主菜則是餐廳招牌「蟲草花鮑魚燉雞」、「古法蔥油蒸虎斑」與「上湯龍蝦燜伊麵」，甜點為「燕窩酥皮蛋塔」，每套8,880元。
也有「總舖師鯧魚手路宴」每套6,880元，菜色包含養生湯品「夏草花香菇燉四寶」，前菜推出以台式冷漬手法料理的椒香松阪豬、桂花糖心芋、桔醬櫻桃鴨等六款「經典小滿漢」，搭配「五花腩腐竹燒鯧魚」以及「上湯奶油龍蝦伊麵」與甜點「金沙豆蓉酥」。
另有上海菜「海派烏參闔家宴」每套6,880元，包含以煙燻溏心蛋、蔥油雞、涼拌海蜇皮等六道料理組成的「滬式美味集」，搭配鎮桌湯品「清燉佛跳牆」以及「獅子頭烏參」、「紅蟳珍珠米糕」與甜品「棗泥鍋餅」。
喜愛鍋物的可選擇「日式龍蝦海陸宴」，集合以鮮活波士頓龍鰲龍蝦、豪華宗和海鮮拼盤搭配頂級美國無骨牛小排、美國頂級肋眼、台灣雪花豬肉、西班牙松阪豬等四款肉品搭配季節時蔬皿，每套7,880元。
📍台南晶英酒店
於官網（按此）推出多種米親節餐外帶熟食，其中由中餐廳廚藝團隊設計「母儀天下」全套式熟食外帶組，含海味晶饌盤、花菇烏參腩排、紅蟳米糕、干貝人參燉烏雞、蠔油樹仔蒸鮮魚、紅燒魚翅羹及法式可麗露等四菜一湯一甜點，每套5288元，免出門照樣能大啖星級美饌。
不僅如此，飯店貼心設計熟食合菜搭配摯愛蛋糕，整組優惠價5,588元或選擇搭佐人氣飲品晶泡茶六瓶，只要5,288元，蛋糕飲品一次到位，上述桌菜適合4至6人享用。
📍板橋凱撒大飯店
推出「家宴-母親節桌菜外帶」活動（按此），餐價為為5人份7900元~10人份16800元，其中最低的5人份7900元菜色嚐得到龍蝦烏魚子四拼(龍蝦沙拉/蒜苗烏魚子/涼拌海蜇絲/黃金泡菜)、藥膳海蝦燉玉排、XO醬爆炒雙脆、古早味黃金雞、清燉鎮江硝元蹄、櫻花蝦佐珍珠米、金湯枸杞娃娃菜、蔥油玉露龍虎斑、十全藥膳燉烏雞、凱撒冠軍美雙點、寶島四季迎時果等。
📍饗食天堂
全台11家饗食天堂皆有，將自助餐廳招牌菜色推出多種組合搭配，甚至也有單點菜色，於官網（按此）可下訂，其中最豐富組合為「經典大滿貫」，6~8人份共有10道菜，售價2499元，包含櫻花蝦高麗菜、鮭魚功夫炒飯、紅酒燴牛肉、德國豬腳、大口饗樂骨、吉利炸蝦、經典鹽焗雞、和風照燒雞腿排、碳烤豬五花、油爆鹹酥蝦。即日起～5月12日，全台11家饗食天堂都可取貨，取貨時段請以訂購網頁為主。
📍高雄漢來宴會廳
漢來美食旗下位於高雄漢來飯店內的漢來宴會廳，往年都會推出母親節套餐，去年銷量突破近130套、近百萬營收佳績，今年同樣推出母親節外帶餐，開放線上訂購（按此）及電話訂購（07-213-5799）。外帶席菜足足有6人份，皆為當日現做餐點，還有一模母親節蛋糕和康乃馨鮮花。6人份外帶母親節席菜，嚴選食材：干貝、烏魚子、龍虎斑、澳洲龍蝦、台灣優質豬肋排等。全套8道菜，7888元，早鳥優惠6888元，限量100套。
📍Extension 1 by 橘色
來自橘色集團旗下頂級單人鍋物品牌 Extension 1 by 橘色，推出壽喜燒美食革新，首次創造日本A5和牛厚切的獨特壽喜燒食用方式，醬汁也全新研發調配。於母親節之際推出三款肉品壽喜燒宅配組合的選擇，現正開放訂購（按此）至5月19日止，全台限量600套，售完為止。
三款組合分別為「日本 A5 和牛盛合」售價 6,600 元(2-3人份)，肉品包含日本A5和牛厚切紐約客、日本A5和牛肩卷心、日本A5和牛板腱。「美國頂級牛肉盛合」售價6,000 元(2-3人份)肉品包含美國Prime骰子牛小排、美國Prime 厚切牛小排、美國Prime頂級沙朗。「特選豬肉盛合」售價3,600 元(2-3人份)，肉品包含加拿大頂級松阪豬、西班牙伊比利豬、台灣豬扇子肉。
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