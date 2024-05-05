小嫻搭捷運目睹女乘客「拿藥袋坐博愛座」 揭殘酷現實面：好心疼
博愛座的設計原本是為了給有需要的人，卻引發倚老賣老、年紀大小的禮讓等議題。藝人小嫻近日分享搭捷運時，看到一名女乘客坐在博愛座閉眼休息，手上拿著一大袋藥袋，小嫻坦言看了好心疼，「如果不把藥袋拿在手上，有沒有可能會被叫起來？」
記者薛羽彤／綜合報導
小嫻日前在Threads透露，搭捷運時看到一名女乘客坐在博愛座，閉著眼睛在休息，她的手上拿著一疊剛在大醫院看完診的藥袋，小嫻坦言「我看了好心疼，如果不把藥袋拿在手上，有沒有可能會被叫起來？」小嫻期望女乘客能安心的坐著休息，不會被任何人質疑，「妳的藥袋也可以好好的收在包包裡。要下車的時候可以空著手拿妳其他的東西。」
貼文一出後，許多人心有戚戚焉的回應，「每個位置都可以是博愛座，大家一起慢慢互相影響禮讓需要的人，會越來越好的」、「連需要博愛座時都要看起來像個完美的病人真的好累」、「明明讓座是一種美德 卻有很多奇怪的老人家覺得是義務」、「真心希望博愛座被取消，我個人是會讓坐，但不希望被強迫，讓有需要的人坐著才是好的。」
事實上，台劇《不夠善良的我們》其中一幕就演出博愛座的議題，許瑋甯所飾演的Rebecca，在得知自己罹患乳癌時，無神癱坐在捷運博愛座上，卻遇到正義魔人，情緒勒索強逼她讓座給抱小孩的乘客，遭到對方大聲嗆聲：「妳沒看到人家抱著小孩嗎？請妳讓座！」Rebecca直接回嗆表示：「你看不出來我得乳癌嗎？」接著拿出身旁的紙筆寫上「乳癌患者」，再說：「這樣我可以沒有力氣站起來了嗎？」讓觀眾看了好揪心。
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