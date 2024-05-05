綠國會改革要廢「國是論壇」 藍委轟：要把所有不中聽聲音消滅
立法院司法法制委員會明（6）日要討論民進黨版的國會改革，當中包括要廢掉國是論壇。對此，國民黨立委洪孟楷砲轟，難道忘記這是30年前民進黨的前輩們所推動創立的制度嗎？背後隱藏的意義，就如同關中天一樣，任何不中聽的聲音，就是把它消滅。
記者林怡昕／台北報導
洪孟楷指出，國是論壇的制度，是30年前，民進黨在野的立委們，包括現在的駐日代表謝長廷所疾呼，當時國會多數的國民黨也從善如流尊重多元不同的聲音，同意增設這樣的制度，讓每個禮拜五院會前一個小時，立法委員們都能夠針對國家大事、地方發展、時事評論的重大議題向行政部門提出建言，這是尊重少數、多元不同聲音的具體做法。
洪孟楷續指，過去，包括前國民黨立委游毓蘭常常緊扣警消議題、前國民黨立委陳以信踢爆故宮隱匿國寶損壞，就是在國是論壇；本屆包括羅智強、羅廷瑋、張嘉郡等多位委員，更都是關心地方，持續發聲，提醒政府有做不夠的地方，應當「有則改之、無則勉之」。但現在民進黨的做法卻是直接把它廢除，要多麼的傲慢才容不下一句別人跟你不同的聲音？
洪孟楷認為，這樣的做法，恐怕連當年黨外運動參與者都痛心跳腳，也無怪乎很多人都說現在的民進黨已經失去創黨理念和價值。
洪孟楷也說，在委員會當然可以好好討論，但是這樣的提案，真的是想國會改革？還是只是幫助政府緊縮言論自由，反民主的事情我們絕對不同意，絕對會堅持捍衛到底，不讓民進黨侵犯言論自由的作為再填一筆。