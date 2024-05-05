日本空屋達900萬戶！政府出手要後代繼承　強制為「負資產」買單

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其中以和歌山、德島縣、山梨縣為最多空屋的地區，佔了20%以上，東京及其周邊的埼玉縣和千葉縣分別為11%、9.4%和12.3%。統計指出，在900萬戶空屋當中，就有高達一半屬於「無主屋」，也就是在屋主過世後，將無人接手更名。
由於空屋增加地區主要集中在人口減少的地方，而人口減少則是因為少子化與高齡化。隨著日本小家庭越來越普遍，獨居老人數量也在增加，而他們死後或是入住看護設施，就使得這些房屋無人管理。
去年12月，日本修訂《空置房屋特別措施法》，新條例擴大了「問題空置房」範圍。根據條例，即使房屋損壞程度小，也可能被判定為「管理不善」，就會被排除在低房產稅外。另外，為了強制後代繼承老房，當局也規定必須在屋主死後的一定期限內完成更名手續，不然就會遭到罰款。
據了解，日本政府祭出罰款手段，有一大原因是因為未管理的空屋給鄰居帶來困擾。有一名40歲男子透露，在繼承父親留在東京郊區的房屋之後，就不斷接到投訴電話，其原因不外乎庭院當中的植物已經觸碰到電線，或是擔憂蜜蜂築巢要求他將常春藤移走，抑或是因為樹長太高擋到鄰居景觀，因此要求他把樹砍掉，而他也只能花錢解決問題。
51歲的新聞評論員中川透表示，「對於現年50歲的人來說，在繼承父母遺產之際，最大的問題就是空屋。以我的情況為例，我的母親已經過世，只剩下父親住在位於首都圈外的老家當中，可說是『空屋預備軍』，若之後父親住進養老院，對還有十多年就退休的我而言，最大的難題是為這一老房子花錢整修，不然老房子就很難賣出。最煩惱的是，賣不出去時，還得承擔土地和房產稅。」
研究空屋問題的Sompo保險公司副主任研究員宮本萬理子指出，「日本市區老公寓的空置房將來會更棘手，尤其是每年增加的管理和維修費是一大負擔，成為繼承祖屋的負資產。」