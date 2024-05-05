柯震東火鍋店被捕獲！春風出賣好友「直走左轉是他家」本人傻眼了
藝人柯震東近日在《不夠善良的我們》飾演追求許瑋甯的年輕弟弟于向立，因得知女方罹癌在感情上退縮，被封為「國民俗仔。」柯震東近期活躍在Threads上，許多民眾都會曬出在街上捕獲他的照片，3日一名女網友曬出與柯震東合照，竟釣出春風回應，直接出賣好友，公開他家位置，引發網友熱議。
記者薛羽彤／綜合報導
一名女網友透露在火鍋店巧遇柯震東，並曬出兩人合照，底下冒出許多網友留言表示羨慕，「哇賽 你們都好幸運」、「太幸運了吧嗚嗚」、「羨慕！就我都遇不到」，還有人笑說柯震東的裝扮讓他以為是廖人帥。
好笑的是，貼文釣出柯震東好友本土天團玖壹壹成員春風回應，「我偷偷跟你講，你出門口直走，左轉大概50公尺，有一棟大樓，樓上就是他家。小事。」柯震東看到後傻眼表示「好險我有五道鎖」，附上兩個無言的表情符號。春風出賣好友家地點的行徑，逗樂不少粉絲，紛紛大喊「有放鑰匙的地方分享嗎」、「幾樓我現在馬上去」、「真兄弟，直接賣」、「太狠了」、「春風就是很義氣。」
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