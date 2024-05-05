昔轟藍退法案「野蠻」！如今藍白封殺綠提案 黃國昌：黨團有討論
民進黨立委沈伯洋提案，立委赴中要先經政府許可，遭藍白聯手退回，民眾黨立法院黨團總召黃國昌遭酸，8年前還在時代力量時，也曾經歷過類似事件。對此，黃國昌今（5）日回嗆，退案是經過黨團討論，更直言民進黨立委蔡易餘為了金融重犯，想要透過修法圖利，也全部在程序委員會被退回，「怎麼民進黨都不吭一聲？想要靜靜一筆帶過？」
記者林怡昕／台北報導
沈伯洋提案的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正案，內容明定立委赴中要先經政府許可，提案日前在程序委員會遭國民黨封殺，沈伯洋再提案，本周雖順利排入院會報告事項，但民眾黨提案退回程序委員會，經表決後，藍白再度聯手退回該案，近日也被挖出，黃國昌8年前還在時代力量時，曾經歷過類似事件，當時他怒轟法案都被國民黨退回程序委員會，根本是野蠻行徑。
對此，黃國昌今天出席「新北黨部歡慶母親節活動」，他直指，民主進步黨這四個字的招牌，事實上早就丟到垃圾桶，「把所有不一樣的事情，全部糊起來講，利用資訊落差，想要混淆視聽進行人身攻擊」，民眾黨在本會期裡退案的法案，黨團成員都有討論，也形成一致的標準。
黃國昌也說，民進黨在程序上被退案的，並非只有沈伯洋的案子，包括蔡易餘為了金融重犯要個案修法，想要透過修法圖利，也全部在程序委員會被退回，「怎麼民進黨都不吭一聲？想要靜靜一筆帶過？」
黃國昌喊話，民進黨如果這麼有興趣，可以把目前在程序委員會被退掉的案子，「我們一件一件出來講清楚，到底是哪個執政黨的立委，竟然為了在個案繫屬中的金融犯，想要進行個案修法幫脫罪，推動可恥的立法，我們全部可以拿出來盤點清楚」。