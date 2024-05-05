300年歷史古城再現！菲律賓50度乾旱高溫多日 水壩乾涸後出土
受到聖嬰現象影響，東南亞連日高溫乾旱，菲律賓氣溫突破50度，由於水壩乾涸見底，新怡詩夏省當地水壩底下的歷史古城潘塔邦安鎮（Pantabangan town）重見天日，該古鎮有超過300年的歷史，只有在水壩水位低下時才能造訪，由於當地嚴重缺水，今年也成為水壩建成後古鎮出現最久的一年。
國際中心賴正琳／綜合報導
《CNN》報導，近期菲律賓持續性的高溫，讓當地嚴重缺水，水壩從3月起就保持著超低的水位，如今邁入5月仍能參觀該地。菲律賓國家水利機構工程師帕拉丁（Marlon Paladin）表示，該處水壩於1970年代建成，之後只有在水位低下的時候，水底下的潘塔邦安鎮才會露出水面，但這次也是潘塔邦安鎮露出水面最長的時間。
古鎮露出水面後，相較於之前只能看到建築物的頂端，目前甚至整個建築物都可以完整看到，官方甚至因此開放民眾參觀這歷史悠久的古蹟，許多遊客到現場去踩點和拍照。
雖然菲律賓每年4至5月都會十分炎熱，平均氣溫在30度以上，但大多數地區的氣溫都會遠遠超過平均值，過去幾周的氣溫就穩定突破42度，甚至部份地區溫度一度突破50度，炙熱難耐的天氣也讓當地民眾感到相當痛苦。