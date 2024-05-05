文學星推「人外」戀曲《偷偷養》！作家冰殊靛用聲音撫慰寂寞的心

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繽紛的海洋生物啟發 冰殊靛推出絕美奇幻作品
冰殊靛出道以來的作品，皆有奇幻妖怪元素在內。她表示因為奶奶家附近有宮廟，從小聽許多靈異誌怪的故事長大，這些陪伴她的妖怪們，也就順其自然地出現在自己的作品中。而這次推出《偷偷養》，是在逛海生館的時候，受到珊瑚、海葵、水母等刺絲胞動物的啟發。這些輕盈又夢幻的生命，顏色繽紛、形貌多樣，還有美麗且獨特的觸手。融合了她熱愛的妖怪元素，造就了《偷偷養》中海怪黎澈的原型，也展開了他與男主角夏迎安的相遇。
而看似強大無敵的夏迎安，常常恣意妄為的阻隔與外界的溝通，封閉自己的內心。因黎澈有著不同的發聲系統，可以用聲音闖進夏迎安的世界裡，托起他那傷痕累累的靈魂。這也讓他在失去重要的人之後，獲得新的支撐與救贖。冰殊靛笑說，這樣既好強又脆弱的男主角，一定能擊中許多人的「萌點」，希望大家能每周準時來文學星追更，一起守護夏迎安跟黎澈之間的戀情。
文學星收錄多部人外戀愛的作品，依讀創作的《怪物結案報告》，探索人類多元面向的愛情；吐維創作的《我在便利商店撿到一隻男神》，述說那未能實現的愛情願望；原創小說合集《異外！不獸控制》更是腦洞大開，讓各種奇幻生物跟人類大談戀愛。
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