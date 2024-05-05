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文學星推「人外」戀曲《偷偷養》！作家冰殊靛用聲音撫慰寂寞的心

▲文學星攜手新銳作家冰殊靛，推出「人外」戀愛故事《偷偷養》。（圖／文學星提供）
▲文學星攜手新銳作家冰殊靛，推出「人外」戀愛故事《偷偷養》。（圖／文學星提供）

家庭消費中心／綜合報導

「人外」是ACG文化中很常用的題材，廣義上泛指人類以外的生物，像是妖怪、惡魔、天使等都可納入。橘子集團旗下文學星長期培育創作者，嘗試有趣題材，發掘好故事。近期邀請到新銳作家冰殊靛推出全新BL人外小說《偷偷養》，用「聲音」牽起跨物種之間的羈絆情誼。

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冰殊靛因從小接觸奇幻妖怪故事，創作時很自然的會以它們做為角色。這次推出的《偷偷養》，便是以海洋生物為啟發，打造出絕美的海怪角色。而男主角因自身的任性與聽力的殘疾，常常會拿下助聽器隔絕跟世界的聯繫，但海怪特殊的發聲系統，卻能進入到他的世界裡，也讓他們之間產生了特殊的連繫。目前作品在文學星連載中，除了描繪主角之間的互動外，冰殊靛在作品中也帶來血脈賁張的打鬥場面，每周四上午11時準時更新。

▲▼冰殊靛以海洋生物為原型，用「聲音」牽起主角間的羈絆。（圖／文學星提供）
▲▼冰殊靛以海洋生物為原型，用「聲音」牽起主角間的羈絆。（圖／文學星提供）
 
繽紛的海洋生物啟發　冰殊靛推出絕美奇幻作品

冰殊靛出道以來的作品，皆有奇幻妖怪元素在內。她表示因為奶奶家附近有宮廟，從小聽許多靈異誌怪的故事長大，這些陪伴她的妖怪們，也就順其自然地出現在自己的作品中。而這次推出《偷偷養》，是在逛海生館的時候，受到珊瑚、海葵、水母等刺絲胞動物的啟發。這些輕盈又夢幻的生命，顏色繽紛、形貌多樣，還有美麗且獨特的觸手。融合了她熱愛的妖怪元素，造就了《偷偷養》中海怪黎澈的原型，也展開了他與男主角夏迎安的相遇。

而看似強大無敵的夏迎安，常常恣意妄為的阻隔與外界的溝通，封閉自己的內心。因黎澈有著不同的發聲系統，可以用聲音闖進夏迎安的世界裡，托起他那傷痕累累的靈魂。這也讓他在失去重要的人之後，獲得新的支撐與救贖。冰殊靛笑說，這樣既好強又脆弱的男主角，一定能擊中許多人的「萌點」，希望大家能每周準時來文學星追更，一起守護夏迎安跟黎澈之間的戀情。

▲文學星提供人外戀愛作品。（圖／文學星提供）
▲文學星提供人外戀愛作品。（圖／文學星提供）
文學星收錄多部人外戀愛的作品，依讀創作的《怪物結案報告》，探索人類多元面向的愛情；吐維創作的《我在便利商店撿到一隻男神》，述說那未能實現的愛情願望；原創小說合集《異外！不獸控制》更是腦洞大開，讓各種奇幻生物跟人類大談戀愛。

文學星持續提供優質的台灣原創小說，最新作品資訊可追蹤官方FB粉絲團「文學星報報」，搶先追更不漏接，帶你徜徉在文字的神秘世界。

文學星《偷偷養》：https://novels.beanfun.com/3709

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