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以哈停火現曙光？以色列初步同意部分條件　官員：核心立場沒變

▲以色列與哈馬斯爆發衝突以來，加薩地區頻繁被轟炸。在經歷數次會面後，有消息人士指出，此次停火談判有望取得進展。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與哈馬斯爆發衝突以來，加薩地區頻繁被轟炸。在經歷數次會面後，有消息人士指出，此次停火談判有望取得進展。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

以色列與巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）的停火談判在4日時登場。在停火談判開始之前，人們似乎抱持著樂觀態度，有消息人士指出，以色列已經初步同意一些條件，這次的談判有望取得進展。

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根據《路透社》報導，據了解，以色列、哈馬斯、美國以及卡達都有參加4日的談判。另有埃及消息人士稱，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）也會在現場，他先前曾出席過相關對話，而華府也認為，這次談判可能取得進展。

哈馬斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）的顧問諾諾（Taher Al-Nono）表示，哈馬斯正在以「嚴肅和負責任的態度」處理新的提議。諾諾重申，任何協議都應該列入以色列從加薩撤軍以及結束戰爭，儘管以色列先前拒絕了這些條件。

諾諾向《路透社》表示，「要達成任何協議都必須包含我們的要求：全面和永久地結束侵略、從加薩走廊撤離占領、讓流離失所的人不受限制地回到家園、一項真正的換囚協議，還有重建與結束封鎖。」

一名以色列的官員則稱，以色列的核心立場並沒有改變，並表示「在任何情況之下」，都不會同意與哈馬斯結束戰爭，換取人質獲釋。

不過在會談開始之前，人們大多抱持樂觀態度。一名不願具名的巴勒斯坦官員向《路透社》表示，「這次情況看起來好多了，但能否達成協議將取決於以色列是否提供了實現這一目標的條件。」

有消息人士向《路透社》透露，以色列已經初步同意部分條件，包括數百名巴勒斯坦囚犯並且停火數周，以換取20至33名人質獲釋。

消息人士表示，「即使不是正式的，但也可能意味著事實上的戰爭的結束。除非以色列以某種方式透過武力或者產生足夠的軍事壓力，使得哈馬斯讓步。」

據以色列統計，哈馬斯於去年10月7日向以色列發動跨境攻擊後，造成1200人死亡，252人被俘虜。加薩衛生部則稱，以色列的襲擊造成超過3萬4600名巴勒斯坦平民死亡，其中32人是在最近24小時內死亡，另外有超過7萬7000人受傷，轟炸攻擊更摧毀了大部分地區。

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