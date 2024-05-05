李亦伸專欄／Tim Connelly！灰狼、金塊系列賽你必須記住的名字

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兩年過去，灰狼不但成為聯盟最佳防守球隊，防守效率第一，例行賽長期霸佔西區戰績第一，今年季後賽第一輪灰狼4：0橫掃太陽，太陽被打得潰不成軍。季後賽第二輪G1，灰狼再以106：99力克衛冕軍金塊，震驚天下。
金塊今天在NBA格局、主宰力和2023年總冠軍，也是2017年6月康納利升任金塊籃球事務總裁擘畫出來的成果。
康納利2013年進入金塊擔任副總裁，開始打造金塊，2017年完全接手，康納利接下來做了幾筆關鍵操作。
1、2021年康納利引進Aaron Gordon，他認為金塊處於跟以往不同的位置，擁有最好教練+最出色球員，金塊有機會凝聚成為一支更好球隊，擊敗任何對手。
2、康納利再簽下七呎替補長人JaVale McGee。他認為金塊逐漸在季後賽成熟，並且取得成功，球隊需要添加更多元素，建立一個真正能發揮影響力的品牌。
3、2021年7月康納利決定簽下35歲Jeff Green，2023年Jeff Green在金塊奪冠過程中扮演板凳奇兵，讓人印象深刻。
4、2022年7月，康納利選擇跟Bruce Brown簽下兩年1300萬美元合約，Brown後來成為金塊奪冠板凳最完美補充。
金塊今天布局和總冠軍格局，就是過去五年康納利擔任金塊籃球事務總裁建構的基礎。
灰狼vs.金塊系列賽，等於是康納利過去七年他親手打造兩支球隊，在西區季後賽第二輪正面交鋒。
康納利大三就自己寫推荐信進入NBA華盛頓巫師實習，1996年成為巫師管理階層實習生，1999年擔任影像分析師，接下來投入球探、球員交易、球員合約、選秀等所有事務，接受完整歷練。
2021年打體能和天賦球的Aaron Gordon進入金塊，根本沒人看好，但兩年來Gordon成長為最佳總冠軍配角球星。
2022年康納利選擇搶來在籃網效力Bruce Brown，只用兩年1300萬美元合約，為金塊賺到這塊總冠軍最重要拼圖。
康納利每一個布局和選擇，都讓大多數人懷疑看不懂，但結果卻往往出人意表。
兩年前康納利接受Rudy Gobert交易震撼全世界，灰狼用10換1，5個球員+5個選秀權換來Gobert，曾引起無限譏諷和懷疑。兩年後，灰狼不但站在爭冠路上，Rudy Gobert正在洗刷他季後賽軟腳形象。
運氣和實力、視野、格局同樣重要，康納利過去七年操盤建構的兩支球隊，很有可能就是去年和今年NBA總冠軍。
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