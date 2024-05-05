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五月天香港開唱「觀眾尿失禁」飄臭味！後排目睹崩潰：椅子都是水

▲五月天在香港開唱，傳出有民眾尿失禁，後排觀眾目睹一切崩潰：「椅子上全是水。」（圖／相信音樂提供）
▲五月天在香港開唱，傳出有民眾尿失禁，後排觀眾目睹一切崩潰：「椅子上全是水。」（圖／相信音樂提供）

記者薛羽彤／綜合報導

天團五月天舉辦巡迴演唱會近日來到香港，一名香港網友3日在Threads上發文透露，看演唱會時飄過一陣尿味，他親眼目睹前方的觀眾座位及地面被尿濕，因此上網發文警告下一位坐此座位的觀眾要消毒，事後傳出該觀眾的男友在小紅書上道歉，解釋是女友生病才會尿失禁。

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一名香港網友3日在Threads上發文透露，看五月天演唱會時，突然聞到一陣尿味，找了半天才發現尿尿的人，是坐在前方拿著水瓶的年輕女生，椅子和地板都被尿濕，甚至在舞台燈光較強時，還可以看到水漬，原PO目睹當事人堅持不去廁所整理，原PO只能祈求風不要吹過來，就這樣一直聞到尿味到演唱會結束，整整2個小時，令他超崩潰。

▲五月天近日在香港舉辦巡迴演唱會。（圖／相信音樂提供）
▲五月天近日在香港舉辦巡迴演唱會。（圖／相信音樂提供）
原PO氣憤又震驚表示，聽歌的好心情都被打壞了，他也公布被女生尿溼的演唱會位置，提醒下一位觀眾記得要帶酒精消毒。此事被轉發到小紅書上後引發關注，有網友透露原PO的貼文下，出現該名女子的男友出面道歉，解釋是女友生病才會尿失禁，但不少民眾還是覺得此行徑很誇張；也有其他網友建議原PO要跟主辦單位反應，請他們換掉椅子，保障歌迷權益。

▲網友控訴看五月天演唱會，碰上前排觀眾尿失禁。（圖／Threads）
▲網友控訴看五月天演唱會，碰上前排觀眾尿失禁。（圖／Threads）
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