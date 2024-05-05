國防藍委16日考察太平島獨缺陳永康 原因曝光：要發表國安戰略法
立法院國防外交委員會召委馬文君16日將帶隊考察太平島，這次有20名藍白立委參加，不過，在國防外交委員會的退役海軍二級上將、國民黨立委陳永康卻沒登記。對此，陳永康發布聲明指出，陳永康現為黨部智庫國防事務召集人，視察太平島當週，適逢中央黨部發表「國家安全戰略法」，因此不克參加視察行程。
記者林怡昕／台北報導
陳永康辦公室發表聲明指出，陳在軍職期間，為維護中華民國南海主權，曾親自策畫與執行太平島防衛計畫，數次登島視察相關防務，卸任公職後，亦曾親赴荷蘭海牙，瞭解國際仲裁實際運作，後續他仍將以國際法為依歸前提，持續關注，要求政府維護國家主權。
陳永康辦公室強調，陳永康現為黨部智庫國防事務召集人，視察太平島當週，適逢中央黨部發表「國家安全戰略法」，因此不克參加視察行程。
陳永康辦公室也說，此次外交國防委員會召集視察太平島行程，陳永康「絕對支持黨團立場」，後續會在以國際法為依歸前提下，持續關注並要求政府維護國家主權。
登記參加太平島視察的立委，包括國民黨立委江啟臣、馬文君、徐巧芯、黃仁、賴士葆、林思銘、王鴻薇、羅智強、蘇清泉、林沛祥、邱鎮軍、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、鄭正鈐、羅廷瑋。民眾黨立委林憶君、林國成、陳昭姿。