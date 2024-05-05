在森林想遇到「熊或陌生男」？逾八成女寧選熊　引爆美國社群論戰

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這則影片掀起社群論戰，湧入將近七萬則留言回應，許多女性紛紛留言表示，她們寧願與熊單獨相處，也不願與男性一起待在森林裡，有部分女性表示，她們之所以選擇熊，是因為他們不認識這個男人，因為既不是男友也不是父親，也不是如表弟等其他親屬，是獨自面對一個不可測的人，並認為熊的行為是可以預防和推理的；也有另一些女性談到了遭遇陌生男性或是與男性獨處的負面經歷，包含性侵以及暴力問題。
隨後許多社群KOL爭相拍攝短片談及此事，另一名Tiktok用戶「dontceceme」則整理了一些女性選擇熊的原因，當中有女性反應，「熊所能做最糟的事，就是殺了我」，也有女性想到更後面的議題，面對陌生男子，隱藏了被侵犯的高風險，要如何面對後續生活和社會。
影片也帶來了「厭男行為」的討論，許多男性紛紛自清反駁，亦有人將問題反轉，詢問男性願意讓自己的妻子和女兒單獨與熊還是男性在一起，卻有許多男性也選擇了熊。
究竟熊的危險性如何？根據《富比士》報導，美國國家公園管理局表示，事實上，遭遇熊襲擊的情況很少見，大多數人在與熊相遇的情況，都沒有受傷；世界自然保育聯盟(IUCN)熊類專家 畢徹姆(John Beecham) 提到每年平均會發生40件熊襲擊人類的事件，當中約有11件會發生在北美地區，然而，每年被蜜蜂螫到失去性命的人數遠比被熊攻擊遇害的人數還多上許多。
美國國家公園管理局強調，人們在遭遇棕熊時可裝死，如果遇到黑熊襲擊則建議迅速逃跑，若無法逃脫，可往黑熊的臉部來反擊，並提到，若被熊發現，請保持冷靜，「因為大多數的熊都不想攻擊你，牠們只想獨自待著。」