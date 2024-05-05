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賴薇如打化療藥治療「子宮外孕」　吐求子挫敗：是時候停下腳步

▲賴薇如遇到機率極小的「子宮外孕」，正在施打化療藥物治療。（圖／翻攝自賴薇如臉書）
▲賴薇如遇到機率極小的「子宮外孕」，正在施打化療藥物治療。（圖／翻攝自賴薇如臉書）

記者張一笙／綜合報導

39歲女星賴薇如近年積極備孕，3月做試管嬰兒時卻碰上機率極小的子宮外孕，導致腹部出現積血狀況。有醫生建議賴薇如立即開刀，但她仍堅持觀察，懷孕指數一度飆高。近期，賴薇如透露自己正在打化療藥物讓囊胚萎縮，並表示懷孕過程十分辛苦，透露自己：「是時候停下腳步。」

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▲賴薇如近期因為被醫生確診為「子宮外孕」，正在施打化療藥物治療。（圖／翻攝自賴薇如臉書）
▲賴薇如近期因為被醫生確診為「子宮外孕」，正在施打化療藥物治療。（圖／翻攝自賴薇如臉書）
賴薇如日前在接受人工受孕的過程中，被醫生確診為子宮外孕，賴薇如為了讓囊胚萎縮，接受2劑MTX（化療藥物）的治療，HCG的懷孕指數也從原先的4061下降一半，賴薇如說：「雖然距離0還有一小段距離，順利的話再抽血觀察2個禮拜，指數就能降下來。」

▲賴薇如上月因為「子宮外孕」掛急診。（圖／翻攝自賴薇如臉書）
▲賴薇如上月因為「子宮外孕」掛急診。（圖／翻攝自賴薇如臉書）
賴薇如也提到自己前幾天因為打完藥劑，有很多天身體都十分虛弱，這2天精神終於比較好一點並表示：「回到健康的感覺真好。」

提及過往的備孕過程，賴薇如表示：「這幾年都為了生小孩的事，不是在看醫生，就是在看醫生的路上，是時候停下腳步！」賴薇如也透露接下來自己的目標：「想回到以前說走就走，逍遙自在的日子！調整好身心靈再出發。」

▲賴薇如透露自己身體有逐漸恢復，並表示：「回到健康的感覺真好。」（圖／翻攝自賴薇如臉書）
▲賴薇如透露自己身體有逐漸恢復，並表示：「回到健康的感覺真好。」（圖／翻攝自賴薇如臉書）
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