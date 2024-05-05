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珍珠奶茶買一送一！CoCo、水巷茶弄喝半價　小北百貨餅乾15元優惠

▲CoCo都可台中新店開幕「珍珠奶茶買一送一」！小北百貨30週年領券爽喝「水巷茶弄買一送一」，隱藏優惠零食特價15元、樂天小熊餅乾29元、高露潔牙膏任選「買一送一」一次整理。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）
▲CoCo都可台中新店開幕「珍珠奶茶買一送一」！小北百貨30週年領券爽喝「水巷茶弄買一送一」，隱藏優惠零食特價15元、樂天小熊餅乾29元、高露潔牙膏任選「買一送一」一次整理。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

CoCo都可台中新店開幕「珍珠奶茶買一送一」！小北百貨30週年竟藏有手搖飲料優惠！領券爽喝「水巷茶弄買一送一」，DM上沒有的隱藏優惠被挖出，零食特價15元、樂天小熊餅乾特價29元、高露潔牙膏任選「買一送一」，划算清單一次整理給大家。

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📌CoCo都可：新店開幕「珍珠奶茶買一送一」
CoCo都可慶祝台中沙鹿店新店開幕，5月5日限定「珍珠奶茶買一送一」，5月6日至5月19日明星商品祭出特價，百香雙響炮「第二杯10元」、檸檬奇遇桔特價35元、21歲輕烏龍特價25元。提醒大家，每日活動數量有限；限到店自取參與；各優惠不併用。
CoCo都可 台中沙鹿CoCo門市
地址：台中市沙鹿區沙田路127號 🔎
電話：04-2665-3077

▲CoCo都可週三好友日12/7也有超人氣「珍珠鮮奶茶」買1送1優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可台中沙鹿店新店開幕「珍珠奶茶買一送一」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌小北百貨30週年餅乾15元優惠！領券「水巷茶弄買一送一」
小北百貨30週年慶也能喝手搖飲料優惠！即日起至5月30日於小北百貨APP，領取水巷茶弄專屬優惠券，可享大杯妃荔紅「買一送一」優惠。DM上沒有的隱藏優惠，偷偷促銷零食餅乾特價15元、樂天小熊餅多款口味都特價29元、OREO夾心餅乾條裝特價49元；生活用品則有高露潔牙膏任選「買一送一」、好來超氟牙膏特價69元、依必朗洗手入特價69元、東芝3/4號電池6入79元等。

▲小北百貨APP領券爽喝「水巷茶弄買一送一」。（圖／翻攝自小北百貨FB）
▲小北百貨APP領券爽喝「水巷茶弄買一送一」。（圖／翻攝自小北百貨FB）
▲小北百貨30週年隱藏優惠「餅乾特價15元」。（圖／翻攝自小北百貨FB）
▲小北百貨30週年隱藏優惠「餅乾特價15元」。（圖／翻攝自小北百貨FB）

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