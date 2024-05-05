這家美學診所插旗七期豪宅區 主打六星級貴婦尊榮服務
看好台中七期高消費潛力，標榜六星級的芮恩美學診所進駐七期豪宅區，致力打造一條龍貴婦級尊榮享受；包括龐大陣容的醫護團隊，豪華禮賓車接送、總統級維安及愛馬仕等精品名牌包，只送不賣等，盼為醫美市場開創全新藍海格局。今天開幕賓客雲集，近年創業有成的「丫頭」詹子晴出任代言人，強調六星級服務很能打動她，朋友都說她「變漂亮了」。
記者金武鳯/台中報導
「芮恩美學診所」董事長蔡明伯，本業之一是經營國際精品。眼光獨到的他，看到疫後國內精品市場明顯從巔峰走下坡，為分散風險，他選擇跨足醫美領域。蔡明伯說，根據全球市場調查公司MarketsandMarkets 分析，2023年全球醫美市場營收約為150億美元，估計2028年將突破250億美元，商機龐大，只是相對競爭環境也很激烈。為此，「芮恩美學診所」定下經營策略，就是捨棄傳統紅海策略，而以服務品質為主訴求。
蔡明伯一向深信異業結盟能創造1+1大於2效益，所以芮恩美學診所為打造貴婦級尊榮服務，從高鐵豪華禮賓車接送，到館內高科技醫美器材，以及與屋馬集團的高級餐點合作，無一不是業界最高規格，就連顧客基本使用的飲品，也是採用OKLAO歐客佬咖啡、雷西薩天然礦泉水以及HGT華剛茶業的茶品，為的就是讓顧客自抵達台中開始，便享有六星級服務品質。除此之外，「芮恩美學診所」還與永安國際保全合作，提供總統級維安，確保顧客安全無虞。
尤其，現代人越來越注重隱私，芮恩美學診所與曾獲得2023年設計大獎的室內設計師聯手打造豪宅等級VIP包廂，內裝建材、擺設、器具用品，全部採用愛馬仕等國際知名品牌，結合軟、硬體所呈現的極致奢華感，讓顧客自踏入診間開始，便展開一場身心靈全面享受的「醫美之旅」。
蔡明伯表示，醫美最根本的核心是服務，美容必須從心開始，心情美麗的同時，無形中也會激發自信心，此時再進行「芮恩美學診所」提供的體驗課程，包括海神除毛、海菲秀、皮秒雷射等，自能身心靈都獲得滿足，達到「醫美2.0」核心精神。