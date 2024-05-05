SJ圭賢合體《想見你》八三夭阿璞 突喊「真的髮箍」笑翻4000人
36歲韓星圭賢來自天團Super Junior，以個人之姿來台舉行「Restart」2天巡演，與台灣E.L.F.（粉絲名）同歡，今（5）日他與樂團「八三夭」主唱阿璞驚喜合體，阿璞帶來禮物「髮箍」，幽默的小心思讓圭賢笑稱：「真的髮箍！」
記者羅凌筠／新北報導
「髮箍」之所以讓全場會心一笑，是因為Super Junior 1月在高雄開唱時，厲旭在Welcome Gift Battle遊戲環節拿到髮箍，成員們跟著翻譯老師照唸一遍「髮箍」的中文，發音與英文的髒話相似，使得「髮箍」意外變成SJ專屬的「台式粗話」。
圭賢之前透露喜歡八三夭，意外促成這次與阿璞合作的火花，阿璞也表示：「我非常榮幸圭賢喜歡八三夭，很開心感動，可以一起合作應該很棒。」圭賢提到自己已經和阿璞交換了聯絡方式，阿璞笑說：「大家應該很羨慕。」
此外，兩人一起合唱《想見你》的主題曲〈想見你想見你想見你〉，夢幻的同框畫面滿足歌迷期待，圭賢收到阿璞的髮箍禮物後戴在頭上，完成音樂劇氣勢磅礡的歌曲演出，具有衝突感的畫面讓全場4000人哭笑不得。
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