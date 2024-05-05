余苑綺家人深夜暗自偷哭不敢說 余祥銓妻哀嘆：非常心疼
資深男星余天已故二女兒余苑綺的先生陳鑒（Gary）日前因涉嫌詐欺而遭到收押，2日遭警方逮捕移送後，檢方聲押禁見獲准。事件爆發後，讓余天一家人心急如焚，要尋找當初被陳鑒帶走的2名家人，所幸目前已經將2人接回余家照顧，余祥銓的妻子柔柔4號凌晨在社群上發布2名家人近況，坦言自己無意間發現其中一名家人在深夜時偷哭，讓她相當心疼。
記者施以慧／綜合報導
柔柔在社群上表示，在陪伴余苑綺家人入睡時，隱約聽見啜泣聲，「轉頭過去看到那一幕，真的是心疼死，她一邊流眼淚，一邊拿她的臭臭（娃娃）把眼淚擦掉，我不敢讓她知道我看到她在哭。」坦言余苑綺家人其實自尊心很強，總是在余天一家人面前假裝沒事。
余祥銓也轉發柔柔的文章，有感而發說：「無論大人世界多複雜，希望你依然可以快樂長大。」他也分享今（5）日有帶2名家人出門走走，並和網友們分享出遊的照片：「我們的帥弟站在這很久不走，問他怎麼了？原來是要我幫他拍照。」也讓他感嘆，只希望不要再讓2名家人受到傷害。
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