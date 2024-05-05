反指標又來？《富爸爸》作者警告市場崩盤開始 慘遭投資人狠打臉

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不過，羅伯特清崎過去的黑歷史歷歷在目，許多網友在社群貼文下方，整理出近十多年來羅伯特清崎的反指標歷史，自2011年起，他就宣稱，若美國持續印鈔，美元將會重挫，並不斷預告市場崩盤，但從未發生。網友們和許多投資人紛紛留言吐槽，「可以停止了」、「千萬不要遵循羅伯特清崎的任何意見」、「這句話你已經說了幾十年了，但從未發生過。」
盤點近兩年羅伯特清崎的發言，沒有一項言論發生過，2022年8月，他就曾斷言，全球金融市場將迎來比 2008 年金融風暴更可怕的「大崩盤」，房地產和股票、黃金、比特幣市場都在崩潰，大崩盤即將到來。然而，當年道瓊指數也僅從三萬三千點跌至兩萬八千點，且僅花兩個月就衝回三萬四千點以上，至今未跌破三萬三大關；那斯達克指數如今也已翻過當時標準。
2022年11月26日，他也曾在推特發文表示，自己會擺脫紙資產（paper assets），他相信全球經濟已成為世界歷史上最大的泡沫，不過直到今日泡沫仍未破。
2023年3月，羅伯特清崎又於Podcast節目 Rich Dad Radio Show中聲稱，美元是垃圾，只會持續貶值，比特幣才是人民的錢；同年12月，羅伯特清崎再度於社群平台X撂話稱史上最大崩盤將來，還表示美國正在重演2008年次貸危機，並持續認為美元將貶值，但美元自他發話至今卻不斷升值，