11人重症命危！555人集體食物中毒　越南熱門麵包店釀禍

反指標又來？《富爸爸》作者警告市場崩盤開始 慘遭投資人狠打臉

▲投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）再度放話稱市場將崩盤，遭網友整理過往言論狠狠打臉。（圖／美聯社／達志影像）
▲投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）再度放話稱市場將崩盤，遭網友整理過往言論狠狠打臉。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

狼又來了？以投資理財書《富爸爸，窮爸爸》聞名的作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki），近日又在社群平台X發文警告，市場崩盤已經開始，並分享應對市場崩盤的規則。然而，多年來不斷的反指標，也讓投資人終於忍不住，拿出過往他不斷預測市場和美元將崩盤的言論吐槽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅伯特清崎近日在社群平台X發文警告，市場崩盤已經開始，並分享了6個於上場崩盤中的生存法則，包含不要接刀、持續學習、尋找志同道合的新朋友、開始創業經營副業、選擇優秀的投資老師、不要省錢。

不過，羅伯特清崎過去的黑歷史歷歷在目，許多網友在社群貼文下方，整理出近十多年來羅伯特清崎的反指標歷史，自2011年起，他就宣稱，若美國持續印鈔，美元將會重挫，並不斷預告市場崩盤，但從未發生。網友們和許多投資人紛紛留言吐槽，「可以停止了」、「千萬不要遵循羅伯特清崎的任何意見」、「這句話你已經說了幾十年了，但從未發生過。」

▲網友盤點出羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）過往不斷放話美元和股票市場將崩盤的言論，大酸沒一次中過。（圖／翻攝自Ｘ）
▲網友盤點出羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）過往不斷放話美元和股票市場將崩盤的言論，大酸沒一次中過。（圖／翻攝自Ｘ）
盤點近兩年羅伯特清崎的發言，沒有一項言論發生過，2022年8月，他就曾斷言，全球金融市場將迎來比 2008 年金融風暴更可怕的「大崩盤」，房地產和股票、黃金、比特幣市場都在崩潰，大崩盤即將到來。然而，當年道瓊指數也僅從三萬三千點跌至兩萬八千點，且僅花兩個月就衝回三萬四千點以上，至今未跌破三萬三大關；那斯達克指數如今也已翻過當時標準。

2022年11月26日，他也曾在推特發文表示，自己會擺脫紙資產（paper assets），他相信全球經濟已成為世界歷史上最大的泡沫，不過直到今日泡沫仍未破。

2023年3月，羅伯特清崎又於Podcast節目 Rich Dad Radio Show中聲稱，美元是垃圾，只會持續貶值，比特幣才是人民的錢；同年12月，羅伯特清崎再度於社群平台X撂話稱史上最大崩盤將來，還表示美國正在重演2008年次貸危機，並持續認為美元將貶值，但美元自他發話至今卻不斷升值，

在森林想遇到「熊或陌生男」？逾八成女寧選熊　引爆美國社群論戰

金正恩新歌在Tiktok打敗泰勒絲？外媒分析Z世代為何狂熱

韓國旅遊哪裡不便？官方調查揭：購物價格、計程車不當收費最惱人

全球10大乾淨機場排名出爐！桃園機場能排第9　亞洲包9席

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞