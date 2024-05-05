癡情男「胖貓」遭甩投江！前女友穿熱褲道歉被罵　親姊直播籲1事

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21歲的湖南青年「胖貓」，過去靠著陪客人玩「王者榮耀」爬分賺錢維生，並在兩年前愛上網美「譚竹」，更因為女方一句不談遠距離戀愛，直接從湖南搬到重慶，到了當地後，女方又辯稱不想太快同居，胖貓就自己在當地租房。
這期間胖貓省吃儉用，平時連漢堡都不太敢買，存下的錢幾乎全拿去給譚竹買禮物，甚至還讓對方開了花店，雙方更預計要在今年5月領證結婚。沒想到今年4月初，譚竹拿完了胖貓的給的手機等生日禮物後，開始對這段感情採取冷暴力，並表明想要分手，這讓胖貓難以忍受。
胖貓後來又得知，譚竹在兩人交往前間疑似背叛出軌，再加上苦苦挽回無效，傷心欲絕之下，在4月11日那天晚上，從重慶長江大橋上一躍而下，結束了短短21年的生命。
胖貓苦情遭遇太轟動！譚竹穿熱褲道歉又挨轟
胖貓的苦戀過程，被其親姊「可可睡不著」發上網路，大批中國網友都替胖貓抱不平，甚至還有激進人士，將譚竹一家的身分以及出軌對象等資訊通通肉搜出來，潭竹則認為自己遭到汙衊，忍不住反擊，「你們第一次讓我意識到網路的可怕，憑部分截圖、轉帳紀錄就能定一個人的罪。」
此舉也讓風波持續延燒，到了4月4日晚間，一段自稱是潭竹的影片在網路上發出，她身穿牛仔短褲與紅色T恤與白長襪在鏡頭九十度鞠躬道歉，「貓貓是我沒有珍惜你」，並表示自己已經將胖貓的錢全數退還給對方父母，希望能與對方家屬達成和解。
潭竹還曬出醫院診斷證明，表示這次事件所產生的網路暴力，已經讓自己罹患中度憂鬱症。不過道歉影片曝光後，立刻又遭大批網友謾罵，除了質疑其身分之外，更認為她穿著性感又大紅色，完全不像是來道歉的。事後潭竹又刪除影片並發出新版道歉，改穿黑色上衣及格紋長褲。
民眾自發獻花、放食物給胖貓！親姊呼籲停止：已造成困擾
胖貓事件曝光後，許多民眾自發性地獻花、點外送餐到胖貓生前最後所在地長江大橋祭奠，也因為數量過於龐大，已經變成亂象。
對此，胖貓親姊「可可睡不著」也在4月3日的直播中呼籲，希望網友不要再往大橋送外賣，怕會影響交通。重慶市渝中區城管局工作人員也指出，由於事發突然，「會考慮如何整理大橋上的物品。」
而胖貓姊姊「可可睡不著」開直播時，更湧入超過10萬名網友關心最新案情，還有許多人自發性送禮，希望胖貓一家人能得到金錢上的援助。「可可睡不著」則表示，自己不是為了錢才開直播，隨後重新開播並關上收禮功能。她更補充道，潭竹先前開的花店，目前已經被轉手重新出租了，「請不要再騷擾他們。」