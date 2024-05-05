Lollipop棒棒堂接棒Energy復出潮？王子曝「團員合體」計畫進度
舞蹈天團Energy回歸歌壇吸引5000人擠爆簽唱會，掀起男團合體回憶殺，來自「Lollipop棒棒堂」的王子（邱勝翊），今（5）日擔任包包品牌一日店長，被問到有沒有可能與《模范棒棒堂》昔日團員敖犬、小煜、阿緯、小杰、威廉合體，他透露：「還在約開會的時間。」目前進度是零。
記者羅凌筠／台北報導
王子提到合體講了好幾年，抱持最大熱情想促成的就是威廉，「他是最想要合體的人，一直詢問大家要不要，但其實意願大家都有，可是在執行面來說比較難，因為我們對自己作品要求都很高，要準備歌曲、舞蹈等節目，不能讓大家覺得很普通的合體，也不想再拿以前的事蹟出來消費。」
不過小煜忙髮廊、阿緯搞餐廳，大家時間兜不攏，被問到如果隔18年再組團，怕不怕遇到不合的問題？王子笑說：「以前發生的事情都過了，我是跟大家都很合，我跟我弟還比較不合。」至於會邀當時的主持人范瑋琪一起參與嗎？王子表示：「我覺得我會邀很多朋友，以前幫助我們很多的朋友希望都一起來。」
其實王子也跟弟弟邱宇辰（毛弟）組過男團JPM，不過他搞笑宣告合體無望：「我弟請不起囉，他流量那麼高。」邱宇辰近日主演BL劇《關於未知的我們》爆紅，社群網站漲粉破10萬，對於外界敲碗他跟弟弟一起拍BL劇，王子表示：「很多人敲碗，但我沒有這個想法，跟弟弟親很噁啊，有兄弟的戲劇很多嘛，我覺得可以比如說演黑道啊，或在球場上運動競爭也是不錯。」
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