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不只遭以色列關閉！分部還被突檢　半島電視台氣炸：保留法律權利

▲以色列下令關閉《半島電視台》位於以色列的分部，再度引爆以哈衝突新爭議。圖為該電視台標誌。（圖／達志影像／美聯社）
▲以色列下令關閉《半島電視台》位於以色列的分部，再度引爆以哈衝突新爭議。圖為該電視台標誌。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

以色列納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府對待加薩平民的方式，已引發越來越多國家、國際組織不滿，但當局遲遲不肯鬆口停戰，誓言定要將哈馬斯（Hamas）剷除，也因此產生更多新爭議。繼歐美校園爆發大規模聲援巴勒斯坦的浪潮後，最新消息是以色列下令關閉《半島電視台》（Al Jazeera）位於以色列的分部，挨批是在壓制不同的聲音，連聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）也看不下去，直言此舉將損及媒體的自由與獨立性。

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綜合《路透社》等外媒報導，納坦雅胡內閣5日以「威脅國家安全」為由，投票通過關閉《半島電視台》以色列分部的營運，沒收其廣播設備、切斷有線電視和衛星公司對該頻道的播放並封鎖其網站。納坦雅胡還在社群平台上發文，聲稱：「煽惑人心的半島電視台頻道在以色列境內將遭到關閉」，之後並突襲搜索《半島電視台》位於東耶路撒冷（East Jerusalem）的一間辦公室，網路上流傳的影片顯示，身穿便衣的官員在拆除攝影器材。

報導提到，自從巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯去年10月突襲以色列南部，雙方開戰以來，《半島電視台》一直針對以色列於加薩的軍事行動抱持批評立場。《半島電視台》上個月才剛抨擊以色列政府，發動一系列「系統性攻擊」，意在讓它們噤聲，包括刻意鎖定、殺害旗下數名記者，如達卡（Samer Abu Daqqa）和達杜（Hamza Al Dahdooh）都在加薩衝突中殉職，以色列則否認有鎖定記者進行攻擊。

報導指出，由卡達王室出資的「半島媒體集團」所擁有的《半島電視台》，總部位於卡達首都杜哈，被認為是全球最具影響力的阿拉伯媒體。對於遭以色列關閉分部一事，卡達政府尚未發表評論，而《半島電視台》則譴責以色列此舉形同犯罪，所謂電視台威脅以色列安全的指控，既危險又荒謬，並導致記者身陷險境，強調會「保留採取一切法律作為」的權利。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）也不贊同以色列將半島關台的作法，於社群平台X上發文表態：「我們對關閉半島電視台以色列分部的決定感到遺憾…自由且獨立的媒體，是確保透明度和承擔責任所不可或缺的。考量到從加薩進行報導所受的嚴格限制，現在更是如此。言論自由是至關重要人權，我們敦促政府推翻禁令。」


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