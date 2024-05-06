不只遭以色列關閉！分部還被突檢　半島電視台氣炸：保留法律權利

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報導提到，自從巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯去年10月突襲以色列南部，雙方開戰以來，《半島電視台》一直針對以色列於加薩的軍事行動抱持批評立場。《半島電視台》上個月才剛抨擊以色列政府，發動一系列「系統性攻擊」，意在讓它們噤聲，包括刻意鎖定、殺害旗下數名記者，如達卡（Samer Abu Daqqa）和達杜（Hamza Al Dahdooh）都在加薩衝突中殉職，以色列則否認有鎖定記者進行攻擊。
報導指出，由卡達王室出資的「半島媒體集團」所擁有的《半島電視台》，總部位於卡達首都杜哈，被認為是全球最具影響力的阿拉伯媒體。對於遭以色列關閉分部一事，卡達政府尚未發表評論，而《半島電視台》則譴責以色列此舉形同犯罪，所謂電視台威脅以色列安全的指控，既危險又荒謬，並導致記者身陷險境，強調會「保留採取一切法律作為」的權利。
聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）也不贊同以色列將半島關台的作法，於社群平台X上發文表態：「我們對關閉半島電視台以色列分部的決定感到遺憾…自由且獨立的媒體，是確保透明度和承擔責任所不可或缺的。考量到從加薩進行報導所受的嚴格限制，現在更是如此。言論自由是至關重要人權，我們敦促政府推翻禁令。」
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