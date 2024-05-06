貢獻全省生育率？魁北克一家3男狂捐精、2人帶病 產下逾600後代
加拿大製片商「Production Pixcom」近日推出一部紀錄片，揭露加拿大魁北克省3名來自同一家庭的男子，如何透過非法管道，向數百名想要懷孕的女性捐贈精子，由於捐贈次數過多，又幾乎都集中在該省，導致可能會有至少600名有血緣關係、同父異母的小孩，生活在同一省分；更糟的是，3名捐贈者中，有2人帶有遺傳性疾病，目前還不知是否對這些小孩產生影響。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合加拿大《CTV News》等外媒報導，一開始的調查以為，只有2個有血緣關係的男人，透過捐精生下數以百計的孩子，但後來發現真相遠不止如此，還有來自同一家庭的第3名男子也參與了這個計畫。這3人在臉書上發布了提供捐精服務的廣告，這些廣告均不受加拿大衛生部門監管。
截至發稿時間為止，已知有超過600名小孩是透過這一捐贈管道誕生，被諷刺為：「這3人為全省婦女懷孕提供動力」。
報導指出，有些受贈者驚駭的發現，自己的孩子有多個她們不知道的「同父異母」手足。此外，其中2名捐贈者患有一種罕見的遺傳性疾病「酪氨酸血症」（tyrosinemia），有可能會遺傳給後代，進一步影響患者的腎臟、肝臟，也讓這些小孩的母親相當擔心。
加拿大遺傳學家則呼籲政府，需要盡快採取公共衛生方面的行動，此次事件無疑將再度掀起討論，讓捐精的合法性和道德性，面臨更多爭議與挑戰。