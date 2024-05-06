北捷削筍遭罰錢！議員苦尋幫繳萬元罰單　削筍伯多喊「黑掉了！」

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陳怡君說，原本一切進行的很順利，但阿伯的行程還是要隨著買筍子的人潮有所變動，原本星期六約好的捷運站出口，阿伯突然不來了，他要在天元宮附近繼續賣，所以未能如約定到捷運站出口。她也很急著要將罰款給阿伯，如果她去不了天元宮附近，至少晚上直接去阿伯家把錢交給他，但她問阿伯地址時，他支支吾吾說不出來，請阿伯看門牌地址，阿伯說他不識字，然後阿伯講了一些地標廣告招牌，也狂google試圖找出阿伯的家，但實在太難找了，於是決定隔天繼續尋找阿伯之旅。
陳怡君表示，結果就在昨天星期日，她心一橫乾脆不要跑母親節行程了，因為平日議會開會要質詢，我根本沒有時間跑新北找阿伯，於是她又重新問阿伯地點，再跑一次天元宮附近的山路，終於讓我在山腰找到了賣筍子的阿伯。
陳怡君說，第一次跟阿伯見面，他很委婉的說他並非惡意要傷人，因為他要善用時間處理筍子的蒂頭，後來跟阿伯聊天的過程當中才知道阿伯跟他97歲的叔叔相依為命，97歲的叔叔可下農田種農作物，由這個70歲的阿伯拿去賣。阿伯專門負責下田收成後，由於處理農作物的蒂頭也是要花很多時間處理，所以他善用搭捷運空檔時間拿出刀子削蒂頭，就這樣觸法了。
阿伯表示，他知道拿刀是不對的，但不熟稔法律的阿伯天真以為他不是傷人，所以沒想過會觸法，然而當天他是被請到休息室做筆錄，他以為被問完話就沒事了，沒想到會罰到一萬元重款，阿伯直言他聽到差點快暈倒。但隨後也表示，「民不與官鬥，算了！只是後來新聞出來，他覺得很不好意思」。
陳怡君說，阿伯說一度說出他要移民。當時她心裡愣了一下，心想阿伯不會是隱藏性的富豪吧？後來才發現阿伯也有苦中作樂的幽默，阿伯表示他已經黑了，怎麼面對社會大眾？阿伯也有他的自尊心。
阿伯表示，他拿到罰單睡不著覺了，陳怡君表示，「其實我也一樣，找不到阿伯我也是心理懸著，睡不好覺。」最後，她要離開農地時，他把今天賣的筍子等農作物都送給辦公室團隊還堅持不收錢，陳怡君離開前也不忘叮嚀「阿伯，你要好好照顧自己唷！」