鴻海AI發威帶動4月營收 激勵爆大量漲逾6%！廣達不遑多讓
鴻海4月營收約達5109億元，月增14.16%、年增19.03%，寫下歷年同期新高，主要原因在AI產品拉貨動能增加。而今（6）日鴻海爆大量逾5萬張，早盤大漲6.7%，來到波段新高166.5元，同為AI股指標股的廣達也不遑多讓，漲逾6%，來到272元。
記者許家禎／台北報導
鴻海4月營收亮眼，主要是旗下的電腦終端產品受惠於客戶拉貨動能較大，業績成長較上月強勁，AI雲端產品年增幅超過3成，消費智能產品、元件及其他產品也有顯著成長的亮眼表現。展望後市，第2季能見度大約與目前市場預期相當，推估Q2季營運展望將呈季增、年增的表現。
另外，鴻海大客戶蘋果第二季營收、獲利優於市場預期，並指大中華區銷售未如預期中那樣低迷，且公司正大幅投資生成式AI，同時宣布史上最高金額的庫藏股計畫。利多消息激勵，鴻海今日早盤爆大量5萬多張，大漲6.7%，來到波段新高166.5元。
而代工大廠廣達日前舉辦36週年慶活動，董事長林百里除透露「超前研發、精準行銷、製造韌性」是廣達的成長原動力，也是廣達成功的3招「武林秘笈」之外，並談到人工智慧（AI）產業趨勢，形容AI就像坐上新幹線或磁浮列車，使廣達今日股價也勁揚，漲逾6%，來到272元，雙雙與鴻海成為盤面AI焦點。