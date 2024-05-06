悼念胖貓「外送空包彈」破百單！僅麥當勞正常出餐 中國網友炸鍋
中國大陸一名21歲遊戲好手「胖貓」，疑遭女友「譚竹」PUA、2年奉送232萬仍被無情分手，從重慶大橋上跳江。被爆為供養女友，生前靠瘋狂陪玩遊戲代練賺錢，自己點外送只敢花10塊人民幣（約新台幣40元），社群頭像還寫「我想吃麥當勞」，讓大批網友心疼於事發現場獻花、並狂點外送到橋上悼念。未料，又被發現竟有破百單飲料杯裝白開水、空袋裝空盒等「空包彈」餐點，僅麥當勞正常出餐，全網再度炸鍋。
記者蕭涵云/台北報導
4月份一名中國大陸男子「胖貓」從重慶市長江大橋跳江，家屬整理遺物時發現原以為是自殺的悲劇，很可能是遭受前女友「譚竹」PUA，索取財物無度又醞釀分手而不堪負荷尋短。「胖貓」是年僅21歲的遊戲好手，為討27歲的網美女友「譚竹」歡心，每日每夜瘋狂陪玩遊戲代練賺錢，2年奉送232萬供開花店、買手機等貴重禮物，最後仍被冷暴力對待鬧分手，可能身心俱疲一時想不開跳江結束生命。
由於「胖貓」被爆生前自己點外送只敢花10塊人民幣（約新台幣40元），社群帳號所使用的頭像上還寫著「我不想吃十塊錢的外賣，我想吃麥當勞」。大批網友相當心疼其遭遇，不只自發性到事發橋上獻花，還有不少民眾跨縣市狂點外送速食和飲料想悼念「胖貓」。
沒想到有人到現場直播群眾美意的盛況時，卻發現超多業者矇混出貨，不只以白開水冒充奶茶等飲料、還有根本沒有餐點的空盒裝在空袋子裡，經查「空包彈」數量竟破上百單，而且不乏當地知名店家，僅麥當勞正常出餐，讓人感嘆「胖貓」走後也要被欺騙，全網再度炸鍋。
事發至今，遭查獲的茶百道、華萊士、朱小小螺螄粉、牛約堡等餐飲品牌，不只緊急發出聲明道歉，還開除當事員工、永久閉店，甚至賠償以「胖貓」名義捐款，仍不敵眾怒。