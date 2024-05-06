中職戰報Week 5／統一獅牛棚獨特調度　中信兄弟連兩戰逆轉大驚奇

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今年開季，統一獅把洋投裴瑞茲放在牛棚，讓他成為在比數接近時的調度活棋。但要把3洋投的名額，放一個位置在中繼後援投手位置上，另外需要的是本土投手在先發輪值挺身而出之外，也需要教練團好好運用洋將一、二軍輪替的天數限制，在15天限制裡，好好計算洋將的出賽場次。
上周統一獅能拿下4勝戰績，就是靠著還在先發輪值內的雙洋投勝騎士、布雷克好投；古林睿煬、郭俊麟的優質先發，以及牛棚投手群撐場、野手群攻擊火力強悍，才能夠度過這艱難的一周。特別是原定昨天周日的賽事，是要讓洋投羅昂重回一軍擔任先發，但在羅昂腸胃不適時，牛棚投手扛下了大部分的局數，並且幫助球隊逆轉勝。
單周統一獅繳出3成19打擊率、3支全壘打、總得分41分的恐怖內容。這樣的攻擊火力，上周一開局，首戰10比2、次戰17比6擊敗台鋼雄鷹、第三場9比3擊敗樂天桃猿，3場比賽皆是有一定分差，且在比賽中半段就拉開比數，不僅讓先發投手投得輕鬆，也讓教練團可以妥善安排牛棚投手體力配置。
關鍵的第4戰與第5戰，即便第4戰的先發投手郭俊麟吞下敗投，但他仍繳出6局失3分的優質先發，節省了牛棚投手的消耗，也給了球隊備戰羅昂不在時，能用牛棚車輪戰的資本。
昨天周日與樂天桃猿之戰，統一獅派出姚杰宏先發，比賽前半段就不穩定，總教練林岳平只讓他投1.1局失3分就退場，早早啟用牛棚車輪戰。全場動用7名投手，每個人各司其職，第2任的李其峰做危機化解、尹柏淮做2局中繼、辛俊昇投1.1局抓完左打後，再用邱浩鈞抓剩下的右打者。陳韻文剛回一軍，先投壓力較小的第7局完畢，剩下8、9局再給裴瑞茲收尾，比賽結果5比3統一獅獲勝，一切都像是在林岳平總教練的計畫之中。
除了姚杰宏的局數，跟林岳平所設想的不同之外，每個人的出賽順序，大概就跟計畫的差不多，他說：「賽前已分配好每個人的投球局數，包括危機化解，或是跨局投球，大家都有做好任務，才能夠等到最終逆轉的機會。」
能夠這麼大膽的安排bullpen game，除了昨天是單周的最後一戰，今明兩天統一獅將有休息日，前面4場比賽牛棚投手消耗並不大，是關鍵中的關鍵。本季統一獅先發輪值防禦率2.36排名聯盟第1、平均局數5.35局排聯盟第2，先發投手的安定感，搭配目前全聯盟最強打線，才能讓牛棚有喘息空間，並在關鍵時刻挺身而出。
但bullpen game畢竟不是長久之計，這周統一獅將迎來5連戰的賽程，羅昂能否順利歸隊？或是林詔恩與潘威倫挺身而出？都是新一周統一獅先發輪值安排上，球迷可注意之處。
第五周看點：陳俊秀連兩戰跟富邦悍將說再見
雖然統一獅一路獨走，但後續追擊的亂集團中，中信兄弟靠著連兩戰在比賽最後跟富邦悍將說再見，單周拿下3勝1敗苦苦追趕。今年球季行使自由球員資格，與中信兄弟簽下3年超過3000萬元合約的陳俊秀，成為連兩戰跟對手說再見的英雄，周六先「痛並快樂著」的以再見觸身球成為勝利打點；隔天再用再見全壘打上演延長賽大逆轉，也讓陳俊秀笑中帶淚，度過難忘的週末。
本季中信兄弟牛棚投手狀況不若過去穩定，也讓比賽在中後半段打得辛苦。上周六與富邦悍將之戰，先發投手艾士特僅投5局退場，讓中信兄弟必須要提早起用牛棚投手群，謝榮豪接手失分，也讓中信兄弟在比賽中半段又成為落後的一方。7局下，岳政華先破除低潮開轟追平比數；9局下再靠精準選球，在面對富邦終結者富藍戈時攻佔滿壘，才有陳俊秀的再見觸身球。
中信兄弟總教練平野恵一有不同見解，他認為關鍵在前面的8局下。平野恵一說：「要不是8局下，第7棒的岳東華選到保送，讓我們在那局有4名打者上場打擊，我們也沒辦法在9局下從第1棒的王威晨開始打起，是大家在比賽後段都很努力的做好每一個細節，才能夠把握一點點的機會，最終逆轉贏球。」
昨天周日與富邦悍將再戰，中信兄弟則打出更驚奇逆轉。在延長賽突破僵局制11局上，中信兄弟先失掉2分，陷入最不利局面。但王威晨2分砲追平戰局，2出局後，陳俊秀再在首球大力攻擊，直接掃出中外野全壘打牆外。
那時候壘上沒有人，作為中心打者的陳俊秀，絕對是想瞄準一棒結束比賽，但投捕仍用速球想搶好球數，因此也給了陳俊秀機會。
轉隊來到中信兄弟後，陳俊秀希望能夠繳出符合身價的表現，但一開季擊球狀況不佳，特別是面對直球的攻擊內容不好，本季面對四縫線速球打擊率只有2成33，不如去年的3成20，也讓各隊投手更肆無忌憚的用速球挑戰陳俊秀的揮棒。
但在昨天的再見全壘打之後，給了陳俊秀對戰速球的信心，特別其實今年在擊球內容比例上，跟去年相比滾地球減少近20%、平飛球增加7%，都是進階數據的進步指標。只要接下來減少無效飛球的比例，陳俊秀在傳統數據繳出過往內容，仍是可期待的事情。
單周之星：改變打擊機制 王威晨變身長槍1棒
去年繳出生涯最差成績後，王威晨季後尋求突破改變，找了訓練師重新安排重量訓練課表，並透過Driveline的訓練課程，修改攻擊機制，希望在今年能有所突破。剛好中信兄弟今年新聘的打擊教練丹尼爾，過往也任教於Driveline訓練中心，雙方一拍即合，自主訓練的內容無縫接軌球隊訓練，王威晨也繳出有別以往的攻擊成績。
許多中信兄弟的球員們都提到，若要講賽前打擊練習，最會敲出全壘打的男人，絕對是王威晨莫屬。這代表著其實他有不錯的打擊力量，但揮擊動作無法轉換在比賽的投打對決上，往往想要全力揮擊，卻總是失打對手的失投球，或是形成無效的揮棒。而透過重新修正揮棒機制後，王威晨的力量傳導更佳，從練習開始習慣特定仰角的揮棒軌跡，也有效減少了失打球，本季王威晨有許多二壘安打，就是可見的成果。
搭配過往王威晨在淺球數時，習慣全力揮擊的策略；2好球後，巧打為主的確實擊球，讓他在不論淺、深球數，都能夠應對投手的配球策略。在擊出滾地球比例與去年相差不多的內容下，王威晨純長打率(ISO)本季為0.152，跟去年0.040大幅進步，代表去年31%的飛球機率與今年33%的飛球機率，是從無效攻擊，變成有效長打。
昨天周日與富邦悍將之戰，11局下鎖定直球猛力揮擊就是最好範例。過去王威晨也常用同樣策略擊球，但不是切到形成界外，就是可能力道不夠遭到接殺。但昨天的2分追平轟，卻是一個擊球初速171公里的標準全壘打。王威晨的進化看得見，而且可能隨著機制越來越熟悉，變得更加可怕。
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