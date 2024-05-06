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謝京穎下戲直奔Energy簽唱會！解鎖人生第1次　嘆：書偉沒認出我

▲謝京穎（右）1天拍完8場戲，直奔信義區Energy簽唱會幫老公書偉（左）站台，解鎖人生第1次追男團成就，不過書偉似乎沒有認出她，讓她忍不住在IG上抱怨：「先生居然沒有認出我！」（圖／翻攝自張書偉、謝京穎IG）
▲謝京穎（右）1天拍完8場戲，直奔信義區Energy簽唱會幫老公書偉（左）站台，解鎖人生第1次追男團成就，不過書偉似乎沒有認出她，讓她忍不住在IG上抱怨：「先生居然沒有認出我！」（圖／翻攝自張書偉、謝京穎IG）

記者張一笙／綜合報導

華語傳奇唱跳天團Energy時隔22年宣布回歸歌壇，昨（5）日在信義區香堤大道廣場舉辦簽唱會，現場聚集超過5000名粉絲。團體成員書偉的演員老婆謝京穎在昨日也一口氣完成8場戲，結束後直奔信義區幫老公站台，並且解鎖人生第1次追男團的成就，不過老公書偉似乎沒有認出她，讓她不住地在IG上抱怨：「先生居然沒有認出我！」

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▲Energy昨日在信義區舉辦簽唱會，現場吸引超過5000名粉絲。（圖／記者吳翊緁攝）
謝京穎昨日一連拍攝8場戲，結束後直奔信義區吃宵夜，並且前往Energy簽唱會現場：「收工還是要衝來感受男團的魅力！」並表示這是人生第1次來男團的簽唱會。謝京穎也提到Energy的簽唱會持續了11小時，讓她不住驚呼：「Energy真的很有能量！」

▲謝京穎（後排中）上台簽名時，書偉似乎沒有認出她，讓她忍不住在IG上抱怨。（圖／翻攝自謝京穎IG）
▲謝京穎（後排中）上台簽名時，書偉似乎沒有認出她，讓她忍不住在IG上開玩笑抱怨。（圖／翻攝自謝京穎IG）
謝京穎的友人也拿了1張Energy發行的全新專輯《Here I Am》讓她上台去簽名，不過似乎是活動持續太久，成員們的注意力都在簽名上，老公書偉竟沒有認出謝京穎，讓她忍不住地在IG上抱怨：「好搞笑的是，先生居然沒有認出我。」

▲Energy《一觸即發》演唱會，開賣就秒殺。（圖／拓元售票官網）
▲Energy《一觸即發》演唱會，開賣就秒殺。（圖／拓元售票官網）
Energy睽違22年重返歌壇，7月27、28日在台北小巨蛋舉辦的2場《一觸即發》萬人演唱會開賣即秒殺，新專輯《Here I Am》也創下好成績。成員牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro等人昨日看到現場擠滿他們的粉絲，更是一度激動地說不出話，5人還在現場待到超過凌晨3點，堅持要將全場粉絲都簽完才肯離開，讓粉絲們十分感動。

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