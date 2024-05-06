欠繳11萬停車費遭拖吊竟一招輕鬆解套 中市府將修法補漏洞
台中市公有停車場欠繳停車費金額超過2億元，前2大戶各高達11萬元，市議員李天生今天質詢時指出，交通局曾說要強制拖吊，為何仍效果不彰？停管處表示，依現行公有停車場管理自治條例，車主只要繳清當次的停車費即可領車，因此市府已經提出修法，要求改為繳清所有欠費，將於6月3日由議會審議。
記者顏幸如／台中報導
台中市議員李天生今（6）日在交通地政委員會質詢時指出，台中市公有停車場欠繳的停車費超過2億元，依交通局提供資料，近5年前5名的欠繳大戶，依序為蔡男11萬9,035元、張男11萬0685元、徐男9萬9,509元、劉男8萬8,015元、趙男8萬5,860元。據了解，這5大戶不全部是汽車車主，名下也有摩托車。
李天生說，先前交通局曾說，面對這些惡意不繳停車費的車主，車輛若在公有停車場被發現，將優先通報拖吊，為何仍無法解決欠費問題？交通局長葉昭甫表示，針對欠費金額較高的車主，會移送強制執行，但有些車主可能除了車子，名下無其他財產，因此追討不到欠費。
至於拖吊名下車輛能否收到效果？中市停車管理處長盧佳佳表示，執行強制拖吊後，依現行《台中市公有停車場管理自治條例》，車主只要繳清當次的移置費、保管費、停車費，就可以把車子領回，無助於追繳先前欠款。盧佳佳表示，市府正進行修法，未來車輛經拖吊，要把欠費全部繳清才可領車。