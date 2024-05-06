曾被賴清德找任閣揆！童子賢親曝2人對話　被問「這問題」愣了3秒

名家論壇》黎榮章／傅崐萁率團訪中　藍綠社群反應兩極

▲國民黨團總召傅崐萁26日率團到中國訪問，出訪時間備受質疑，民進黨更懷疑傅崐萁是否跟中國有暗盤交易。（圖／記者葉政勳攝）
▲國民黨團總召傅崐萁26日率團到中國訪問，出訪時間備受質疑，民進黨更懷疑傅崐萁是否跟中國有暗盤交易。（圖／記者葉政勳攝）

文／黎榮章

國民黨團總召傅崐萁26日率團到中國訪問，全團有17名國民黨籍現任立委，在兩天半的行程中，參訪了小米汽車工廠、北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心，會見中國大陸全國政協主席王滬寧、中國大陸文旅部及中國大陸海關總署。因傅崐萁的選區花蓮，還未從403大地震及後續餘震的重創中恢復，立院又還在會期間，傅崐萁一行的出訪時間備受質疑，民進黨更強力質疑傅崐萁是否跟中國有暗盤交易？否則為何堅持要在會期間出訪，傅崐萁則強調，此行是為了兩岸恢復交流而出訪，為了觀光、農漁產品及振興花蓮災後重建經濟發展而努力，是責無旁貸的公務行程。

我是廣告 請繼續往下閱讀
透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察傅崐萁近來的網路聲量趨勢，訪中消息17日曝光，當天聲量約4745筆，隨著出訪時間接近，熱度慢慢攀升到6000多筆，出訪前一天、25日，傅崐萁單日聲量破萬筆。一行人自出發至28日返台、29日舉行成果說明記者會，期間的聲量高點包括26日下午出發時，傅崐萁在桃園機場與同團立委一起舉行記者會，呼喊口號「觀光救花蓮、解除禁團令、要客機不要戰機」，在大批媒體的目送下出關，當日聲量1.4萬則，以及27日下午傅崐萁一行在人民大會堂新疆廳與王滬寧見面，以及當天國台辦也宣布願意透過紅十字會，向花蓮地震災區捐贈組合屋，當日聲量有1.5萬則，總體而言，傅崐萁率團訪中連續5天維持在破萬的高峰，可謂是備受矚目。

▲傅崐萁：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲傅崐萁：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
藍營固然對出訪成果表示振奮，但率團的傅崐萁有因此博得網友好感嗎？透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，傅崐萁近來的網路負聲量，是正聲量的4倍之多，好感度非常低，只有0.24。

何以如此？首先，在國會出席率日益受重視的當下，傅崐萁選在會期間出訪，自然成為攻擊標的；雖然訪團是在周五下午出發，並趕在周日晚間就返台，仍飽受抨擊。其次，傅崐萁在「馬習二會」後接力訪陸，自然讓綠營炮火威力加成，民進黨質疑馬英九、傅崐萁接力訪陸，其實是配合中國，更暗示中方有意藉由國民黨團目前在國會的影響力，左右修法方向。

▲（圖／QuickseeK提供）
▲傅崐萁率團訪中：網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）
進一步觀察藍綠網路社群中，對傅崐萁率團訪中的討論風向。藍營社群最主流的意見，是批評即將就任總統的賴清德「將會抗中到底」，聲量佔30%，其次依序是幫赴中藍委加油22%、稱讚馬英九執政時期兩岸和平19%、希望兩岸和平避戰止戰15%、認為只有在野黨在努力處理核能、兩岸等棘手問題13%。而綠營社群討論風向截然不同，綠營社群中最主流的意見是認為「國民黨又急著把台灣賣掉」佔28%，其次依序是批評花蓮地震傅崐萁還去中國20%、批傅崐萁是花蓮禍害19%、認為藍委通敵賣國17%、嘲笑花蓮人竟然選出傅崐萁15%。透過網路資料庫數據分析可以發現，藍綠社群完全各說各話，論點完全沒交集，藍營深信賴清德台獨、對兩岸交流前景悲觀，綠營則馬上為國民黨、傅崐萁一行貼上舔共賣台標籤。

▲（圖／QuickseeK提供）
▲傅崐萁率團訪中：藍綠留言討論內容、風向類聚分析。（圖／QuickseeK提供）
根據陸委員會2021年民調結果，七成五的民眾支持蔡英文強調「願在對等尊嚴原則下，與北京當局促成有意義的對話」，更有超過八成民眾支持在疫情有效控制後，政府研議逐步恢復兩岸人民正常有序交流往來。今年4月陸委會的最新民調也顯示，有8成以上民眾支持政府主張兩岸團體旅遊應依「對等原則」相互開放。

從這幾年陸委會的民調可以顯見，台灣民眾相當期待，兩岸在疫情過後，能恢復過去的互動，尤其是文化、旅遊等交流。然而，從網路輿情觀察可知，每每談到兩岸議題，輿情討論走向總是與政治密不可分，尤其在國內國民兩黨政治高度對立的環境下，最終恐怕只會無止盡地延宕國人期盼的兩岸正常交流往來，這實非國家之福。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄[email protected]

名家論壇》蕭徐行／深陷弊案中　柯文哲應辭黨主席以自清

名家論壇》楊威利／美國A-10攻擊機可能在台灣？

名家論壇》韋安／好險！2024是誰救了國民黨？

名家論壇》賈程年／陳菊的控制院

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞