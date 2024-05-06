名家論壇》黎榮章／傅崐萁率團訪中　藍綠社群反應兩極

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藍營固然對出訪成果表示振奮，但率團的傅崐萁有因此博得網友好感嗎？透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，傅崐萁近來的網路負聲量，是正聲量的4倍之多，好感度非常低，只有0.24。
何以如此？首先，在國會出席率日益受重視的當下，傅崐萁選在會期間出訪，自然成為攻擊標的；雖然訪團是在周五下午出發，並趕在周日晚間就返台，仍飽受抨擊。其次，傅崐萁在「馬習二會」後接力訪陸，自然讓綠營炮火威力加成，民進黨質疑馬英九、傅崐萁接力訪陸，其實是配合中國，更暗示中方有意藉由國民黨團目前在國會的影響力，左右修法方向。
進一步觀察藍綠網路社群中，對傅崐萁率團訪中的討論風向。藍營社群最主流的意見，是批評即將就任總統的賴清德「將會抗中到底」，聲量佔30%，其次依序是幫赴中藍委加油22%、稱讚馬英九執政時期兩岸和平19%、希望兩岸和平避戰止戰15%、認為只有在野黨在努力處理核能、兩岸等棘手問題13%。而綠營社群討論風向截然不同，綠營社群中最主流的意見是認為「國民黨又急著把台灣賣掉」佔28%，其次依序是批評花蓮地震傅崐萁還去中國20%、批傅崐萁是花蓮禍害19%、認為藍委通敵賣國17%、嘲笑花蓮人竟然選出傅崐萁15%。透過網路資料庫數據分析可以發現，藍綠社群完全各說各話，論點完全沒交集，藍營深信賴清德台獨、對兩岸交流前景悲觀，綠營則馬上為國民黨、傅崐萁一行貼上舔共賣台標籤。
根據陸委員會2021年民調結果，七成五的民眾支持蔡英文強調「願在對等尊嚴原則下，與北京當局促成有意義的對話」，更有超過八成民眾支持在疫情有效控制後，政府研議逐步恢復兩岸人民正常有序交流往來。今年4月陸委會的最新民調也顯示，有8成以上民眾支持政府主張兩岸團體旅遊應依「對等原則」相互開放。
從這幾年陸委會的民調可以顯見，台灣民眾相當期待，兩岸在疫情過後，能恢復過去的互動，尤其是文化、旅遊等交流。然而，從網路輿情觀察可知，每每談到兩岸議題，輿情討論走向總是與政治密不可分，尤其在國內國民兩黨政治高度對立的環境下，最終恐怕只會無止盡地延宕國人期盼的兩岸正常交流往來，這實非國家之福。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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