攻打加薩美國也難擋？以色列總理演說：二戰時沒有國家援助猶太人
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），5日在猶太人大屠殺紀念日發表談話時，堅持拒絕應國際社會要求、停止加薩戰事，甚至揚言如果以色列被迫孤軍作戰也只能如此。與此同時，美國媒體也引述消息人士披露，拜登政府上週暫停向以色列運送美國製造的彈藥，雖不知確切原因，但外界忍不住推測，是否與以色列一意孤行、美國國內聲援巴勒斯坦的示威潮越演越烈有關。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
納坦雅胡在5日的演說中提到，80年前，猶太人手無寸鐵卻面臨滅頂之災，當時沒有國家對他們伸出援手，而今天竟然還有敵人意圖將猶太人趕盡殺絕，他要向世界各國領導人喊話，指任何施壓、任何國際組織的裁決，都阻止不了以色列進行自我防衛，若以色列因此陷入孤立無援的處境，那也只好孤軍奮戰。
納坦雅胡也批評巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas），與二戰時的納粹德國一樣，都希望消滅猶太人，但今日的以色列已有能力自保，令哈馬斯無法得逞。而對近日美國大學校園爆發的反戰及支持巴勒斯坦人示威，納坦雅胡則直言，與上世紀30年代、猶太人大屠殺前的德國校園類似，都有如「反猶太主義的火山爆發」。
納坦雅胡態度強硬、立場堅決，強調無論來自國際社會的壓力有多大，以色列都不會停止在加薩地區的軍事行動，直到擊敗哈馬斯。儘管哈馬斯有意達成停火協議，但以方的訴求亦相當明確，不接受永久停火或全面撤軍加薩，否則只會讓哈馬斯得以苟延殘喘，未來繼續威脅以色列。