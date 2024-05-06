子女叩頭啟孝！越南裔講師分享台越母親節文化 南投母親節活動曝
母愛被視為是最無私、最純潔的愛，幾乎世界各國皆訂定母親節來感謝母親對子女的愛，移民署中區事務大隊南投縣服務站也特別選在這個充斥著康乃馨花語的五月，於昨（5）日攜手南投縣新住民同心關懷協會在南投縣國姓鄉真巖寺，合辦「大聲說出，謝謝您！媽媽我愛您！」的活動，現場邀請新二代子女幫母親奉茶、洗腳及搥背，藉此感恩母親終日無私、純潔的付出。
國際中心賴正琳／綜合報導
活動上半場請來擁有多張烘焙證照且教學經驗豐富的越南新住民阮紅蝶擔任講師，陪與會親子一起手做糕點，增進交流及互動；另下半場由南投縣新住民同心關懷協會理事長，也是現任真巖寺住持蔡卉婕師父帶領與會者進行浴佛儀式，並安排子女大聲地對母親說出「謝謝您！媽媽我愛您！」，然後進行奉茶、洗腳及搥背環節，向過去一整年為自己勞心、勞力的母親表達最深的愛意與謝意，與會子女感謝南投移民署讓他們有機會對偉大的母親致意，活動現場溫馨感人。
南投縣服務站站主任林弘志表示，希望透過這次的母親節活動，讓新住民子女把平常沒說出口的「媽媽我愛您！」大聲地喊出來外，因本次「入出國及移民法」修法幅度較大，也特別安排同仁解說新修正的重點，包括：鬆綁無戶籍國民入國、居留及定居、保障外籍配偶家庭團聚權及兒少利益、營造優質友善攬才環境，並增訂處罰不法態樣及加重罰則等。