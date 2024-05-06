告發徐巧芯洩露國防秘密！吳欣岱批：為轉移詐騙案拖大家下水

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對此，台灣基進質疑，徐巧芯用質詢等職權，獲得機敏資料後，卻直接將機敏文件交由媒體記者翻拍，恐涉犯公務員洩露秘密等罪嫌，雖然文件上有以便利貼遮隱資訊，但只要留心查看，仍然可以推敲該文件之機密內容。
台灣基進秘書長吳欣岱表示，徐巧芯捏造陰謀論，想製造新聞、轉移大家對她家詐騙集團的注意力，涉嫌詐欺、圖利的案子還沒解決，為了轉移焦點就拖大家下水，影響台灣國家安全，造成目前與有準外交關係的國家有很大的壓力，甚至造成政局變化。
吳欣岱提到，烏克蘭此刻正與俄羅斯交戰，台灣國際地位處境險峻，基於人道與開拓外交關係，外交部所為之援助，本不宜任意洩露，徐巧芯本次洩露之資料，乃是密等為民國122年即西元2033年12月31日始可依法解密之機密文件。
台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺認為，台灣在國際外交上屢次被中國打壓，而徐巧芯就是那個中國欺負台灣時會出來補一腳的立法委員，破壞台灣與國際盟友之間的信任。
楊佩樺指出，徐巧芯明涉嫌違反法規，分別為「刑法第109條，洩漏國防應秘密」、「刑法第132條第1項，公務員洩漏國防以外之秘密」、「國家機密保護法第32條第1項，洩漏本法核定之國家機密者」。