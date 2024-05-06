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告發徐巧芯洩露國防秘密！吳欣岱批：為轉移詐騙案拖大家下水

▲台灣基進赴台北地檢署，提告徐巧芯公布密件，涉嫌洩露國防秘密罪。（圖／台灣基進）
▲台灣基進赴台北地檢署，提告徐巧芯公布密件，涉嫌洩露國防秘密罪。（圖／台灣基進）

記者陳佩君／台北報導

針對國民黨立委徐巧芯公布外交部援助烏克蘭之金流合約一事，台灣基進黨秘書長吳欣岱、高雄黨部執行長楊佩樺今（6）日赴台北地檢署，提告徐巧芯公布密件，涉嫌洩露國防秘密罪。吳欣岱批評，徐巧芯捏造陰謀論，想製造新聞、轉移大家對她家詐騙集團的注意力，涉嫌詐欺、圖利的案子還沒解決，為了轉移焦點就拖大家下水。

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徐巧芯昨拿出公文指出，外交部與捷克衛生科技院（CHTI）簽訂一筆1000萬美金的合約，要援助烏克蘭，但在外國私人帳戶難以追查，更別提密件內指定30至40%要給台灣廠商，卻沒說明如何招標。

對此，台灣基進質疑，徐巧芯用質詢等職權，獲得機敏資料後，卻直接將機敏文件交由媒體記者翻拍，恐涉犯公務員洩露秘密等罪嫌，雖然文件上有以便利貼遮隱資訊，但只要留心查看，仍然可以推敲該文件之機密內容。

台灣基進秘書長吳欣岱表示，徐巧芯捏造陰謀論，想製造新聞、轉移大家對她家詐騙集團的注意力，涉嫌詐欺、圖利的案子還沒解決，為了轉移焦點就拖大家下水，影響台灣國家安全，造成目前與有準外交關係的國家有很大的壓力，甚至造成政局變化。

吳欣岱提到，烏克蘭此刻正與俄羅斯交戰，台灣國際地位處境險峻，基於人道與開拓外交關係，外交部所為之援助，本不宜任意洩露，徐巧芯本次洩露之資料，乃是密等為民國122年即西元2033年12月31日始可依法解密之機密文件。

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺認為，台灣在國際外交上屢次被中國打壓，而徐巧芯就是那個中國欺負台灣時會出來補一腳的立法委員，破壞台灣與國際盟友之間的信任。

楊佩樺指出，徐巧芯明涉嫌違反法規，分別為「刑法第109條，洩漏國防應秘密」、「刑法第132條第1項，公務員洩漏國防以外之秘密」、「國家機密保護法第32條第1項，洩漏本法核定之國家機密者」。

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