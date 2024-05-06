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瑪丹娜世界巡演最終章！巴西海灘免費開唱　160萬人創超狂紀錄

▲美國「流行女皇」瑪丹娜選擇在巴西里約熱內盧完成最後一場世界巡演，160萬人湧入科帕卡巴納海灘，創下超狂紀錄。（圖／美聯社）
▲美國「流行女皇」瑪丹娜選擇在巴西里約熱內盧完成最後一場世界巡演，160萬人湧入科帕卡巴納海灘，創下超狂紀錄。（圖／美聯社）

記者張一笙／綜合報導

65歲「流行女皇」瑪丹娜（Madonna）去10月起，從倫敦O2體育館開始她的《Celebration Tour》世界巡迴演唱會，所到之處都掀起粉絲們的狂熱。為了感謝歌迷，瑪丹娜決定將「特別場」定在里約熱內盧的科帕卡巴納海灘，並且宣布演唱會免費開放給所有人參加，最終創下了160萬人到場的超狂紀錄。

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▲美國「流行女皇」瑪丹娜在巴西里約熱內盧的科帕卡巴納海灘，舉辦免費的演唱會，吸引超過160萬人朝聖，創下歷史紀錄。（圖／翻攝自《滾石》官網）
▲美國「流行女皇」瑪丹娜在巴西里約熱內盧的科帕卡巴納海灘，舉辦免費的演唱會，吸引超過160萬人朝聖，創下歷史紀錄。（圖／翻攝自《滾石》官網）
瑪丹娜的全球巡迴，展示了自己40多年來的努力與職業生涯，一開場，瑪丹娜就對著台下粉絲大喊：「里約，我們身處世界上最美的地方！」並且帶來一連串她的經典歌曲：《Nothing Really Matters》、《Like a Virgin》、《Hung Up》及《Like a Prayer》等歌曲，讓台下粉絲們驚呼連連。

▲瑪丹娜在里約熱內盧的巡演，成為歷史上最多觀眾的音樂會。（圖／美聯社）
▲瑪丹娜在里約熱內盧的巡演，成為歷史上最多觀眾的音樂會。（圖／美聯社）
瑪丹娜的免費演唱會，吸引超過160萬人前往朝聖，不僅打破自己1987年在巴黎創下的13萬人紀錄，更超越滾石樂隊（Rolling Stones）2006年時同樣在里約創下的150萬人紀錄，成為歷史上最多觀眾的演唱會，巴西的媒體們更稱瑪丹娜將科帕卡巴納海灘，變成了「世界上最大的舞池」。

▲里約當局預估瑪丹娜為里約帶來超過18.43億台幣的經濟效益。（圖／美聯社）
▲里約當局預估瑪丹娜為里約帶來超過18.43億台幣的經濟效益。（圖／美聯社）
據悉，瑪丹娜的演唱會製作成本高達1200萬美元（約3.88億元台幣），其中400萬美元（約1.29億元台幣）由巴西里約政府支付，不過瑪丹娜的演唱會則為里約帶來龐大的經濟效益，當地政府預期這場演唱會將為當地經濟帶來超過5700萬美元（約18.43億元台幣）的附加價值。

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