債券ETF正夯！今年來規模上看2.4兆元 這檔增加940億元奪人氣王
儘管美國聯準會（Fed）降息時間點持續延遲，但市場預期今（2024）年啟動降息機會仍高，也使得債券ETF吸引力大增，根據統計，今年來整體債券ETF（不含槓反型）規模近2.4兆元，增加近3389億元，受益人數近160萬人，大增近50萬人。其中，增加規模前10大債券ETF中，群益 ESG 投等債20+（00937B）規模及受益人數增加數據雙雙居整體債券ETF之冠。
記者魏妤庭／台北報導
雖然聯準會降息時間點遞延，但在總體經濟回穩有撐，聯準會關心的核心PCE走勢和緩，今年內啟動降息機會仍高，因此有不少投資人透過債券ETF卡位佈局債市。根據統計，今年來整體債券ETF（不含槓反型）規模增加3389億元，受益人數也大增49.5萬人。統計今年來規模增加前10大債券ETF中，依序是00937B、國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）、國泰10Y+金融債（00933B）、元大投資級公司債（00720B）、中信美國公債20年（00795B）、群益AAA-AA公司債（00754B）、永20年美公債（00857B）、國泰投資級公司債（00725B）、統一美債20年（00931B）
其中，00937B今年來規模達到1210億元，增加940億元，受益人數近25.8萬人、增加15萬人，規模及受益人數增加數據雙雙居整體債券ETF冠軍。
根據投信投顧公會網站及群益投信官網的資訊，00937B第6次追加募集申請已獲核准，本次追加募集額度最高到195億元，並在5/3進行初級市場配售。
財富管理專家指出，00937B採取月配機制，提供投資人打造月月配息管道，加上具有收益平準金，能發揮穩定配息作用。觀察00937B掛牌以來已配息3次，將進行第4次配息，且連續4次的每股配發金額維持0.084元，可見其配息政策訴求穩定，讓投資人免於面對配息忽高忽低狀況。
群益投信公告提醒，因市場參與熱烈，請投資人密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格的合理性。有買進計畫的投資人務必審慎評估價格的合理性，目前持有投資人須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。
※【NOWnews 今日新聞
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