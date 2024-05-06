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綜所稅申報的7種繳稅方式一次看　財政困難可申請分期、最多36期

▲報稅季開跑，納稅義務人可以利用7種方式繳稅，若有財政困難，可在5/31前申請分期，最長3年、36期。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）
▲報稅季開跑，納稅義務人可以利用7種方式繳稅，若有財政困難，可在5/31前申請分期，最長3年、36期。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）

記者魏妤庭／台北報導

綜所稅申報已經開跑，財政部今（6）日表示，納稅義務人可用活期存款帳戶轉帳、晶片金融卡、電子支付帳戶、ATM、信用卡、委託取款轉帳、現金或票據等7種方式繳稅。若因客觀事實發生財務困難，可在5/31前申請分期繳稅，分期最長3年、36期。

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綜所稅繳稅方式有7種：

1.活期（儲蓄）存款帳戶轉帳，限定憑證申報，且必須為本人帳戶，採取線上即時扣款。

2.晶片金融卡則含行動支付，不限本人帳戶，採取線上即時扣款。

3.電子支付帳戶不限本人帳戶，採線上即時扣款。

4.ATM不限本人帳戶，但必須有跨行提款加轉帳、繳稅等功能的ATM才可，採取線上即時扣款。

5.信用卡含行動支付，限定本人或配偶信用卡，同一申報戶限1張卡，申報截止後向發卡銀行請款，將在6/11請款，應留意該期信用卡帳單繳納截止日。

6.委託取款轉帳限定本人或配偶帳戶，申報截止後陸續進行扣款，請在5/31前預留足額存款。

7.現金或票據則是列印紙本繳款書，在5/31前到金融機構以現金、票據繳納，或4大超商以現金繳納。但郵局不提供此代收服務，另超商繳納金額須低於3萬元。若手機版及線上版報稅，稅額3萬元以下，可取得繳納單編號，在5/31於超商多媒體資訊機列印繳納單，到櫃台繳納。票據發票日須未超過5/31，正面受款人填寫「限繳稅款」，且在背後加註納稅人電話。若發票人非納稅人，納稅人必須在背面背書。

除了繳稅方式外，財政部表示，如果因客觀事實發生財務困難，可以在5/31前申請分期繳稅，將加計利息，分期最長為3年，可分36期。若要分期，網路申報繳稅方式點選現金或票據，選擇事由後連結到財政部稅務入口網，資料自動帶入，確認並填寫其餘欄位後按下「我要申辦」即可。

▲綜所稅申報可利用7種方式繳稅。（圖財政部提供）
▲綜所稅申報可利用7種方式繳稅。（圖／財政部提供）

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