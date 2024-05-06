綜所稅申報的7種繳稅方式一次看　財政困難可申請分期、最多36期

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1.活期（儲蓄）存款帳戶轉帳，限定憑證申報，且必須為本人帳戶，採取線上即時扣款。
2.晶片金融卡則含行動支付，不限本人帳戶，採取線上即時扣款。
3.電子支付帳戶不限本人帳戶，採線上即時扣款。
4.ATM不限本人帳戶，但必須有跨行提款加轉帳、繳稅等功能的ATM才可，採取線上即時扣款。
5.信用卡含行動支付，限定本人或配偶信用卡，同一申報戶限1張卡，申報截止後向發卡銀行請款，將在6/11請款，應留意該期信用卡帳單繳納截止日。
6.委託取款轉帳限定本人或配偶帳戶，申報截止後陸續進行扣款，請在5/31前預留足額存款。
7.現金或票據則是列印紙本繳款書，在5/31前到金融機構以現金、票據繳納，或4大超商以現金繳納。但郵局不提供此代收服務，另超商繳納金額須低於3萬元。若手機版及線上版報稅，稅額3萬元以下，可取得繳納單編號，在5/31於超商多媒體資訊機列印繳納單，到櫃台繳納。票據發票日須未超過5/31，正面受款人填寫「限繳稅款」，且在背後加註納稅人電話。若發票人非納稅人，納稅人必須在背面背書。
除了繳稅方式外，財政部表示，如果因客觀事實發生財務困難，可以在5/31前申請分期繳稅，將加計利息，分期最長為3年，可分36期。若要分期，網路申報繳稅方式點選現金或票據，選擇事由後連結到財政部稅務入口網，資料自動帶入，確認並填寫其餘欄位後按下「我要申辦」即可。
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