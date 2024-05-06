童子賢表態支持「核二核三延役、核四引用OL3」：電價可降30%

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針對為何現在對核能看法轉變，童子賢解釋，「核電廠發電用的鈾燃料棒，濃度大概是5%至15%，這是商用的發電，要引爆核子彈濃度要到90%，很多人都說核電廠就像原子彈一樣會爆炸，我說這是誤會，所以恐核跟反核都是把核能電廠想成原子彈，這是第一個。其次全世界的歷史有三哩島、車諾比和福島，這三個比較大的案子帶來的恐懼感」。
童子賢強調，「全球每年用掉的煤炭發電，到現在仍然佔全世界的超過三成，它所排放的煙，恐怕帶來讓數千萬人的肺部，非常嚴重的肺病，或是肺癌致死，這裡面因為是慢性的，所以大家就沒有這個警覺，我認為這是不對的，這就好像搭飛機的安全性其實比騎摩托車高，安全百倍到千倍」。
童子賢進一步指出「整個地球的文明，不依賴核電協助減少排碳的話，地球要在2050年達到淨零碳排，是完全沒機會的」；童子賢更進一步舉例，「雖然全球努力很多年，2023年國際能源署（IEA）的數字，全球的太陽能發電，努力了快要20年，目前才佔地球發電的5.6%；風力發電也努力了20年，就佔8%，也就是這兩個高科技新的綠能佔了13.6%，其實再生能源要超越核電，其實靠的是古老的水力發電，全世界佔了15%，但水力發電傾向悲觀，因為未來台灣的水力發電只會因為水庫的淤積，越來越少，這是台灣先天條件不足」。
童子賢強調，核能經過30年的打壓，從20、30年前的高峰，到現在仍佔據全球將近10%，也就是核能加水力佔了全球25%不排碳，而新興的太陽能跟風力大約只有13.6%。
童子賢以自己的經驗座分享，「我到新疆或甘肅旅行的時候，一望無際都是佈滿了太陽能電板和風力發電，到澳洲的沙漠也佈滿了風力發電，但台灣沒有這個條件，其次不要認為綠能本身是無害的，綠能我們是先享受後付款，想要使用電力就勢必付出污染的代價」，「核能到這個階段，如果我們不要把它妖魔化，我認為是一個可以控制、進步、追求效率，跟安全係數的技術」。
童子賢也能理解台灣民眾對於核能的恐懼，所以建議可以參考芬蘭的OL3，OL是芬蘭地名的簡寫，3是指三號機，OL3用的是最近15年的科技，而核二核三用的都是60年前的科技，50年前施工，40年前啟用，50年前用的那個黑頭電話機，現在早就沒人用，早就進步到智慧手機，那為什麼核能不能追求進步，事時上核能也在進步中」，而核能的進步曾經一度變得比較緩慢，原因是化石燃料太便宜，但現在地球面臨暖化，在這種情形下，加上台灣地形的破碎，核能反而成為一種可控制和可管理和能源。
童子賢也提出一個從沒跟人提過、也未曾跟賴清德講過，「核二、核三我是主張延役，因為核二、核三的安全性，跟全球的安全係數評比，一直算是相當高的評價」，「然後把核一、核四的場址剷平，採用芬蘭的OL3，我計算過，只要在核一、核四的廠址各給它兩座OL3，這個OL3用的是最新的技術，安全係數提高，它單位面積的發電效率，也比60年前的技術好上1.7倍」。
童子賢最後強調，「把兩座OL3加上核二、核三延役，可以替台灣帶來30%至32%的核發電，台灣的平均電價會下滑30％左右，加上綠能繼續建設，讓綠能發電佔到20%，台灣的不排碳發電，馬上可以提升到50％以上」。