鴻家軍、金融股強勢領軍　台股收漲192點、收在20523點

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電子成交比重稍微上升到58%，不過看到權值股走勢分歧，台積電開盤上漲11元、來到791元，最高來到793元，終場上漲6元或0.77%，收在786元；鴻海走勢非常剽悍，終場上漲11.5元或7.37%，股價創下近16年新高；聯發科開高後走低翻黑，最高一度來到1060元，可惜尾盤翻黑下跌5元，收在1035元。
鴻海股價強勢走高，主要是因為在AI產品拉貨動能增加之下，4月營收約達5109億元，月增14.16%、年增19.03%，寫下歷年同期新高，激勵股價創下近16年新高，也讓鴻家軍今日吃補丸，廣宇上漲逾6%，沅聖上漲逾4%，建漢、友威科、鴻準也有2%到4%漲幅。
此外，金融股也表現亮眼，類股指數強漲2%，主要是殖利率題材帶動，華南金、中信金坐穩配息冠亞軍，激勵股價走高，華南金上漲逾4%、中信金上漲近4%，其他個股表現也同樣亮眼，中再保漲逾4%，新光金坐擁合併題材，上漲逾3%，永豐金、元大金、群益期上漲逾3%。
不過今日還是有個股被打到跌停，其中一個就是股后世芯-KY，上週五（3日）召開法說會，會上澄清掉單傳聞，還強調客戶出貨情況與先前釋出展望並無差異，但今日世芯股價仍跳水，終場大跌310元，來到2835元，3000元大關失守。此外，中鼎股價跌停板48.55元，雖然先前釋出產業利多，公司預估未來12個月包括台灣、中東、印度、美國等地，有電力、煉油石化、高科技等工程標案可參與，潛在商機可達6,000億元，審慎樂觀看今年新接案。不過投資人不太買單，今日打入跌停。